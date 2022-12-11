世足晉4強 摩洛哥教頭：只要展現信念 沒天賦也能有所成就

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（中央社杜哈11日綜合外電報導）摩洛哥昨天擊敗葡萄牙贏得驚人的勝利，並成為史上第一支晉級世界盃4強的非洲球隊，總教練雷格拉吉（Walid Regragui）表示，摩洛哥隊是「本屆世界盃的洛基」。

法新社報導，這支傷兵累累的北非「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）在杜哈圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium），靠著恩納斯里（Youssef En-Nesyri）上半場快結束時頭錘進球，最終以1比0擊潰葡萄牙晉級4強，將與法國爭奪決賽門票。

在此之前，摩洛哥在16強靠PK大戰淘汰西班牙，在小組賽還曾擊敗世界排名第2的比利時。

摩洛哥隊晉4強，總教練雷格拉吉被球員拋向空中。（美聯社）

雷格拉吉告訴記者：「當你看『洛基』這部電影，你會想支持洛基‧貝柏亞（Rocky Balboa，主角），因為他的努力和專注，我認為我們是本屆世界盃的洛基．貝柏亞。」

「本屆世界盃，我們正成為人人喜愛的球隊，因為我們正在展現，就算你沒有那麼多天賦，只要你表現出那種渴望、心思和信念，你就能有所成就。」

「我確信你們當中許多人會說這是個奇蹟，但我們擊敗比利時、西班牙和葡萄牙時沒有失去一球，這是努力的結果。」

摩洛哥將於14日在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）迎戰衛冕的上屆冠軍法國隊，有機會成為第一個進入決賽的歐洲或南美洲以外國家。

今年8月才接任教練職務的雷格拉吉說：「我們可以作夢，為什麼我們不該夢想贏得世界盃？」

「擁有夢想不花你一毛錢。歐洲國家已習慣贏得世界盃…」

「我們與一些真正的頂級球隊交手過，但截至目前我們尚未取得任何成就。」

「現在任何人與我們交手，都必須處於巔峰狀態才能擊敗我們，這對他們來說並不容易，這就是我想要傳達的訊息。」

摩洛哥此前已超越各方預料，成為進入世界盃8強賽的第4個非洲國家和第一個阿拉伯國家。但他們比1990年的喀麥隆隊、2002年的塞內加爾隊和2010年的迦納隊又更進了一步。

雷格拉吉告訴「法國電視一台」（TF1）：「我們遇到了一支真正強大的葡萄牙隊。我們利用我們所擁有的一切，我們仍有不少傷兵。而我們有一種心態。」

「賽前我告訴球員們，我們必須為非洲書寫歷史。我非常非常高興。」

雷格拉吉是出生於法國的前摩洛哥國腳，他已創造了自己的歷史，成為第一位帶領球隊進入世界盃4強賽的非洲教練。

摩洛哥仍保持著世界盃最佳防守戰績。他們在過去5場比賽裡，唯一一次失球是對加拿大時的一記烏龍球。

翼鋒柏法爾（Sofiane Boufal）說：「這很瘋狂。我們正在做夢，我們不想醒來。我起了雞皮疙瘩。」

「我們所有的一切都是我們應得的。我們很努力。這還沒有結束。還有準決賽以及，真主保佑，決賽。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111211