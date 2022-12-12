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巴西世界盃黯然出局 下次參賽陣容可能大翻新

2022/12/12 16:09（12/12 16:21 更新）
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圖為巴西隊內馬爾（前右）5日在卡達世界盃足球賽16強賽靠著12碼罰球射門破網。（美聯社）
圖為巴西隊內馬爾（前右）5日在卡達世界盃足球賽16強賽靠著12碼罰球射門破網。（美聯社）
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（中央社杜哈12日綜合外電報導）在PK戰後不敵克羅埃西亞，巴西這支2022卡達世界盃足球賽奪冠熱門球隊黯然出局，陣中多名老將下次世界盃恐無力再戰，參賽陣容或許將大幅調整。

巴西是足球傳統強隊，但上一次他們在世界盃一路殺進決賽，並在最後拿下冠軍，已是2002年的事了。當時巴西以2比0擊敗德國，奪下隊史第5座世界盃冠軍。

就在巴西於8強賽輸球，無緣挺進4強，繼續朝冠軍的目標邁進後，陣容的變化恐將在所難免。

年輕球員諸如小維尼修斯（Vinicius Jr）、理查利森（Richarlison）、米利托（Eder Militao）、帕奎塔（Lucas Paquet）等人下屆世界盃在巴西陣中可能已如魚得水，目前30歲的卡塞米羅（Casemiro）屆時也還有機會繼續為巴西效力。

但巴西傳奇球星，諸如席瓦（Thiago Silva）、艾維斯（Daniel Alves）等人未來是否歸隊，尚未有定案。

席瓦坦承他無法參加2026年的世界盃，但不排除能參加下次美洲盃。

在此同時，艾維斯還未明確表示他是否有很快退休的打算。

另一個讓巴西擔憂的，是據傳內馬爾（Neymar）也考慮不再踢世界盃。

目前效力巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的球星內馬爾說：「如果我說結束了，那就說的太快了，但我不保證任何事。」

如此看來，巴西參加2026年在北美洲辦的世界盃時，陣容有可能很不一樣。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1111212

#世界盃
#巴西
#席瓦
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