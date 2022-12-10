內馬爾平巴西國家隊個人進球紀錄 比利發文道賀

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（中央社聖保羅9日綜合外電報導）巴西傳奇足球巨星比利（Pele）今天發文，恭喜巴西王牌前鋒內馬爾（Neymar）在本屆世界盃足球賽追平他在國家隊的進球數紀錄，並對巴西隊今天輸球向內馬爾表達惋惜慰問。

美聯社報導，巴西今天在世足8強對上克羅埃西亞，內馬爾踢進全隊唯一1分，生涯為國家隊攻進77球，追平比利的紀錄。但克羅埃西亞隨後也攻進1球，雙方以1比1進入PK大戰。克羅埃西亞在PK階段以4比2淘汰巴西，闖進世足4強。

賽後，比利在Instagram發布訊息寫道：「我看著你（內馬爾）成長，每天都為你加油，我終於可以恭喜你追平我在巴西隊的進球數紀錄。我們兩人都知道，這不僅是一個數字而已。」

他還寫道：「雖然對我們（巴西隊）而言，這不是最開心的一天，令人遺憾。但我的紀錄是在接近50年前創下，此前沒有人能望其項背，直到現在。孩子，你達成了。可見你的成就有多偉大。」

現年82歲的比利因為呼吸道感染，近期一直在醫院接受治療。他去年曾動大腸癌手術移除腫瘤，並且持續進行化療抗癌。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1111210