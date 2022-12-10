克羅埃西亞延長賽有一套 淘汰巴西晉級世足賽4強

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（中央社記者龍柏安台北10日電）克羅埃西亞堪稱世界盃最會踢延長賽的球隊，今天他們在延長賽第117分鐘靠著佩特科維奇進球逼平比數，接著又再PK大戰以4比2淘汰巴西，成為首支晉級4強的球隊。

2022卡達世界盃8強今天開踢，由冠軍大熱門「森巴軍團」巴西，迎戰上屆亞軍克羅埃西亞，巴西自2002年世界盃冠軍賽擊敗德國封王後，接下來在淘汰賽階段5度面對歐洲球隊都吞敗仗，今天也不例外。

PK大戰當中，克羅埃西亞連續4人上場都順利破網，加上門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）先成功擋下巴西的第1次射門，第4棒的馬基尼歐斯（Marquinhos）又不慎中柱，也讓「格子軍團」歡天喜地闖關晉級，4強賽對手將視荷蘭與阿根廷之間的勝隊。

近況極佳的巴西，直到上週小組賽以1比0輸給喀麥隆，才讓他們吞下近19場國際賽的首敗，不過今天他們遭遇團隊防守意識絕佳的克羅埃西亞陷入苦戰，正規賽90分鐘雙方都無法破門，比賽也被拖入延長賽。

悶了大半場的巴西，在延長賽上半場傷停補時階段，王牌前鋒內馬爾（Neymar）透過強大個人盤球能力，闖入對方禁區再晃過對方門將後高射破門，一度取得1球領先優勢。

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不過韌性十足的克羅埃西亞，硬是在比賽進行至117分鐘，佩特科維奇（Bruno Petkovic）門前接獲隊友橫傳助攻，一腳把球踢進對方門內，才成功把戰局拖入PK大戰。

值得一提的是，克羅埃西亞堪稱是世界盃當中，最會踢延長賽的隊伍，包括今晚比賽在內，他們這兩屆世界盃在淘汰賽的6場比賽，有5場透過延長賽獲勝，唯一例外是上屆冠軍賽，當時他們以2比4不敵法國。（編輯：徐睿承）1111210