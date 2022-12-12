摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
2022/12/12 14:27（12/12 15:29 更新）
摩洛哥在世足8強賽靠著恩納斯里（前左）致勝頭錘擊敗葡萄牙，這記頭錘是在離地2.78公尺高空所發動的，超越C羅寫下的紀錄。（美聯社）
（中央社杜哈12日綜合外電報導）恩納斯里（Youssef En-Nesyri）的頭錘讓摩洛哥擊敗葡萄牙，成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊，他關鍵一擊的頭錘，離地高度超越C羅寫下的紀錄。
葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）對球的落點判斷錯誤，讓恩納斯里的頭錘將勝利帶走。
恩納斯里這記頭錘，是在離地2.78公尺高空所發動的。
過去這個紀錄是由「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）所保持，他是在效力於義甲名門尤文圖斯（Juventus）時，在一場對桑普多利亞（Sampdoria）的比賽中，在離地2.5公尺處發動頭錘攻門破網。
恩納斯里說：「我們很高興，這場勝利讓我們很開心。」
「我要謝謝球迷和隊友。上屆2018俄羅斯世界盃我們無法參加，我告訴隊友，將來我們一定會踢贏西班牙、葡萄牙。」
這個賽季，恩納斯里的表現並不突出，但這次世界盃他已經攻進兩球，最近一次攻門得手，對摩洛哥的歷史十分重要。
讓人感覺諷刺的是，恩納斯里刷新紀錄的時候，舊的紀錄保持人C羅代表的葡萄牙，正好是摩洛哥的對手。
那場比賽，葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）讓在對瑞士的16強戰中，獨進3球上演「帽子戲法」的拉莫斯（Goncalo Ramos）先發，C羅則是連兩戰從板凳出發，並在比賽第51分鐘，葡萄牙0比1落後時替補上場。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111212
摩洛哥前鋒恩納斯里（紅衣躍起者）的致勝頭錘擊敗葡萄牙，成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊。（共同社）
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