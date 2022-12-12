姆巴佩世足燦笑英國不滿 法媒：為自家開心正常

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卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩（圖）在對手凱恩罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。（圖取自twitter.com/brfootball）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩在對手凱恩罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。法媒出面捍衛自家球員，表示他為保住優勢而喜悅，再正常不過。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）踢失關鍵的12碼罰球，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）立即開心燦笑。繼與隊友吉魯（Olivier Giroud）擁抱深情對望後，姆巴佩毫無掩飾的表情再次成就本屆世足經典瞬間。

姆巴佩興奮大叫的表情在社群媒體瘋傳，引起法、英媒體與球迷隔空對戰。

部分英國球迷大做文章，認為姆巴佩在嘲笑凱恩的失誤，說「嘲笑凱恩，沒有運動精神」、「姆巴佩嘲笑凱恩罰球，令人惱怒」。下方留言則是口水戰，不少網友駁斥英國人在「說故事」。

隨後英國媒體更無情砲轟姆巴佩「不尊重對手」。「太陽報」（The Sun）表示姆巴佩的行為惹怒英國球迷。另外，太陽報在比賽前花錢在巴黎重要景點張貼海報，以「再見高盧」、「加油英國」等字詞挑釁法國人。

「每日郵報」（Daily Mail）和「每日快報」（Daily Express）則把姆巴佩的反應形容為「無情」、「殘酷」，並狠批姆巴佩整場比賽都被後衛華克（Kyle Walker）壓制。

法國媒體與球評立即出面捍衛自家選手，表示這只是「真誠地放下心中大石」、「為自家隊伍開心」，是完全合理的反應，並非在嘲笑對手。

本屆卡達世界盃足球賽法國時間9日晚上的法英大戰，法國隊以2比1踢走英格蘭，晉級4強。比賽第84分鐘，凱恩獲12碼罰球機會，然而球卻直接踢越球門上方，錯失第二次追平機會，凱恩神情失落，而一旁的姆巴佩則開懷大笑，再度成為網路迷因。

法國體育媒體Téléfoot於11日公布整段畫面，只見凱恩踢球前姆巴佩蹲在地上全神關注，在確認英格蘭隊沒有得分後雙手握拳、開心跳起，「他只是充滿快樂，其他參與如此大賽的所有選手也都會跟他有一樣的反應」。

另有媒體貼出就在兩隊交戰前，姆巴佩在球員通道遇到英格蘭中場韓德森（Jordan Henderson），微笑伸手致意，卻遭到韓德森無視，姆巴佩只好收手並開始暖身動作緩解尷尬氣氛。

但兩國球員目前看似未受口水戰影響，英格蘭隊本屆表現極佳的拉許福特（Marcus Rashford）11日推文抒發心情，獲得姆巴佩在下留言後回覆寫道：「祝大賽接下來一切順利，兄弟！取得勝利吧，王牌。」（編輯：馮昭）1111212