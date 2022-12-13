30架航班滿載摩洛哥球迷 飛往卡達替球隊助威

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（中央社記者龍柏安台北13日電）摩洛哥在世界盃8強以1比0爆冷擊敗葡萄牙，成為史上第1支晉級4強的非洲球隊，根據ESPN報導，現在有30架航班、近1萬名摩洛哥球迷，會在4強賽對戰法國前湧進卡達。

摩洛哥足協與政府和航空公司協調，在8強賽面對葡萄牙的前24小時內，就有7班飛機飛抵卡達杜哈，且每一名乘客都能得到一個背包，裡面有除有一面摩洛哥國旗，還有一件應援T恤，往返每張機票要價約470美元（約新台幣1萬4423元）。

事實上，在今年世界盃前，摩洛哥隊史在世界盃的最佳參賽成績，是1986年的16強止步，今年他們闖進8強已改寫歷史，沒想到他們更進一步挺進4強，甚至成為整個穆斯林族群的驕傲。

來自摩洛哥的球迷歐瑪（Omar）在8強賽前抵達卡達，他說：「我今天到明天就走，到這裡是為了看8強比賽，看我們擊敗C羅（Cristiano Ronaldo）。」沒想到他的預言還真的命中了。

而摩洛哥接下來將在台灣時間12月15日凌晨3時，迎戰衛冕軍法國，這回摩洛哥再次出招，一口氣將增開30架航班，每架班機平均可載310名乘客，屆時預估將有約1萬名摩洛哥球迷湧進卡達。

對這些摩洛哥球迷來說，現在的另一個問題，就是如何買到門票，一名叫哈密德（Hamid）的摩洛哥球迷就說：「現在我們需要的是門票。」（編輯：張芷瑄）1111213