更多編輯台推薦新聞：
林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
搶救鵝鑾鼻遺址／當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點3/171
首頁 / 運動

梅西率阿根廷踢進世界盃4強 可望獨霸3紀錄

2022/12/13 10:30（12/13 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
梅西在2022卡達世界盃足球賽進行至今，已出賽5場、攻進4球、3度獲選單場最佳球員。（美聯社）
梅西在2022卡達世界盃足球賽進行至今，已出賽5場、攻進4球、3度獲選單場最佳球員。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈13日綜合外電報導）梅西在2022卡達世界盃足球賽進行至今，已出賽5場、攻進4球、3度獲選單場最佳球員，從他生涯在這3項數據累積的總數來看，梅西有機會在這次世界盃後包辦3項第一紀錄。

梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷，在這次世界盃小組賽階段的首戰，以1比2遭沙烏地阿拉伯逆轉，爆冷吞敗面臨淘汰危機，但他們表現猶如倒吃甘蔗，接下來連勝墨西哥、波蘭，最終以2勝1負、積分6分的C組龍頭之姿晉級。

淘汰賽階段，阿根廷16強戰先以2比1擊敗澳洲，8強戰與荷蘭拚到PK戰後勝出，接下來將於4強戰與上屆2018俄羅斯世界盃亞軍克羅埃西亞爭奪本屆冠軍賽門票。

這次卡達世界盃，梅西在小組賽對墨西哥、波蘭，及淘汰賽對荷蘭的比賽，3度獲選為單場最佳球員。

在阿根廷贏球的比賽中，梅西唯一沒有獲選為單場最佳球員的，是在對澳洲的比賽，當時這項殊榮是由他的隊友麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）贏得。

梅西生涯一共在世界盃10次獲選單場最佳球員，與他亦敵亦友的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）排在他之後，生涯共7次獲此殊榮。

另外，梅西生涯在世界盃累積攻進10球，追平巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）創下的阿根廷隊史紀錄，接下來只要再進球，就能改寫隊史紀錄。

除此之外，梅西生涯在世界盃已出賽24場，距離前德國隊長馬泰斯（Lothar Matthaeus）生涯在世界盃出賽25場的紀錄，只有1場的差距，而阿根廷已踢進4強，這次世界盃還有兩場比賽可以踢，只要梅西兩場比賽都能上場，就能刷新紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111213

#梅西生涯
#世界盃
#阿根廷
延伸閱讀
世界盃4強迎戰阿根廷 克羅埃西亞前鋒：不會特意盯梅西阿根廷荷蘭踢出火氣整場18張黃牌 梅西批裁判沒資格執法西班牙裁判發18黃牌惹議 FIFA不讓他執法世足剩餘賽事影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路圖解越位與罰球規則 足球基本知識懶人包
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
阿根廷瞄準世界盃冠軍 梅西有機會成3冠王