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卡達世足賽進入尾聲 瑞典球星看好梅西率隊奪冠

2022/12/13 11:47
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（中央社杜拜12日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽4強戰將展開，瑞典球星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）認為，阿根廷明星球員梅西（Lionel Messi）將在他個人於世界盃「最後一舞」率隊奪冠。

梅西生涯5次參賽，平了世界盃的紀錄，他將於台灣時間明天凌晨率阿根廷在4強戰對上2018年俄羅斯世界盃亞軍克羅埃西亞，有機會踢進生涯第2次世界盃冠軍賽。

35歲的梅西可能是最後一次踢世界盃。在巴西、葡萄牙、德國、西班牙等隊伍相繼遭到淘汰後，阿根廷似乎愈來愈有望繼1986年世界盃後再度奪冠。

法新社報導，伊布拉欣莫維奇今天在杜拜受訪時，讚賞了踢進4強賽的另外3支球隊，但他認為，最終能舉起大力神盃的隊伍，非阿根廷莫屬。

伊布拉欣莫維奇說：「我認為誰會奪冠已經注定了，你們應該懂我的意思。我覺得梅西會率阿根廷奪冠，這已經確定了。」

這次卡達世界盃4強戰，阿根廷將對上克羅埃西亞，首支踢進世界盃4強的非洲球隊摩洛哥則將於台灣時間15日凌晨對上尋求衛冕的法國。

伊布拉欣莫維奇將法國和克羅埃西亞形容為「強隊」，但他相信梅西必將勝出。

至於摩洛哥，伊布拉欣莫維奇說：「我不認為這是個驚奇，因為在世界盃開踢之前，我就知道這是支勁旅，而且在世界盃這樣的比賽中，顯然一切都有可能。」

他說：「他們能踢進4強，或許讓人有點意外，但請記住，這是一支優秀的球隊，優秀的國家。我覺得球迷會喜歡、也樂於看到這樣的驚奇發生，因為這會讓他們獲得額外的刺激感。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111213

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梅西
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