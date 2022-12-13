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阿根廷瞄準世界盃冠軍 梅西有機會成3冠王

2022/12/13 09:16（12/13 09:38 更新）
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2022卡達世界盃足球賽堪稱是第5次參加世界盃的梅西（前）狀況最好的一次。（路透社）
2022卡達世界盃足球賽堪稱是第5次參加世界盃的梅西（前）狀況最好的一次。（路透社）
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（中央社杜哈12日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽堪稱是第5次參加世界盃的梅西（Lionel Messi）狀況最好的一次，場內場外都感到自在，目前他不僅有機會率阿根廷奪冠，還有機會拿下金靴、金球兩項大獎。

西班牙「馬卡報」（Marca）報導，外界不難發現梅西想要在世界盃奪冠的雄心。他用盡心力準備了好幾個月，也很清楚自己必須在11月、12月時調整到巔峰狀態，而根據他目前為止的表現，他確實已經成功。

現在，梅西有機會在世界盃奪冠，並奪下金靴、金球兩項大獎，成為這次世界盃的「3冠王」。

國際足球總會（FIFA）技術研究小組（Technical Study Group）會列出一份在世界盃期間表現傑出者名單，然後交由媒體從中票選出最佳球員，也就是金球獎的得主。FIFA技術研究小組主席是曾在英格蘭足球超級聯賽（Premier League）兵工廠（Arsenal）執教22年的溫格（Arsene Wenger）。

即便必須等待世足4強賽、決賽的結果出爐，但考量到梅西目前為止的表現，確實讓他在金球獎的評比上居領先位置，也讓他有機會再次獲獎。

2014年的巴西世界盃，阿根廷雖然在冠軍賽不敵德國屈居亞軍，但梅西仍拿下當年的金球獎。

雖然對梅西來說，最重要的是要率阿根廷奪冠，但同一時間，他也在競爭金靴獎的行列中。

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）目前已攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上暫居第1；梅西和法國的吉魯（Olivier Giroud）目前以4球並列第2，緊追在後。

從進球數來看，今年是梅西為阿根廷貢獻最多的1年，在披國家隊戰袍的情況下，梅西2022年迄今已攻進15球。

阿根廷將在台灣時間14日凌晨3時的世足4強戰對上克羅埃西亞。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111213

#世界盃
#阿根廷
#梅西
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