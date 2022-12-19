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阿根廷PK大戰粉碎法國衛冕夢 奪世界盃隊史第3冠
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阿根廷世足賽奪冠 梅西坦言還想為祖國效力

2022/12/19 06:30
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（中央社杜哈18日綜合外電報導）阿根廷今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰的PK大戰以4比2擊敗法國，陣中巨星梅西終於實現贏得世足賽金盃的畢生夢想，賽後他說道，自己還想為祖國阿根廷繼續效力幾場比賽。

35歲的梅西（Lionel Messi）於冠軍戰獲勝後告訴阿根廷電視台：「我想繼續以世界冠軍的身分多出賽幾次。」

但梅西也承認，自己的職業生涯幾乎走到盡頭了，「我的職業生涯就快要結束了，這是我最後幾年踢球」。

梅西2005年首次披上國家隊戰袍，迄今已為阿根廷出賽172場並踢進98球。

30歲的阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）則表示，阿根廷贏得世界盃是「命中註定」。

法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在PK大戰率先出馬進球，但馬蒂內茲展現優異判斷能力，猜中並擋下第2球，法國隊第3球又踢偏，最終阿根廷於PK大戰以4比2擊敗法國。

馬蒂內茲說：「這是一場非常艱辛的比賽，他們扳平戰局，但我們註定要受盡磨難奪冠。」

他還提到：「我夢想的一切都實現了…我在PK大戰中很冷靜，一切都如我們所願。」（譯者：陳彥鈞）1111219

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