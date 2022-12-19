率阿根廷世界盃奪冠 梅西：至今不敢相信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴塞隆納19日綜合外電報導）梅西率領阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，他今天在社群媒體上表示，這個美好的結局，他至今仍不敢相信。此外，他也向所有的支持者表達了感謝。

西班牙「每日體育報」（Diario Sport）報導，梅西（Lionel Messi）捧起了夢寐以求的大力神盃後，發文給阿根廷全國人民、他的隊友和所有球迷。

梅西說：「世界盃冠軍耶，那是我夢寐以求的事，我非常想得到它，至今我仍不敢相信。」

他補充道：「非常感謝我的家人、所有支持我的人，及那些相信我們的人。我們再次證明了，當我們團結一致並肩作戰時，我們絕對有能力可以將目標實現。」

梅西特別提到：「功勞是屬於團隊的，團隊的表現遠大於個人，因為這是每個人為夢想而戰所展現出的戰力。這是每個阿根廷人的夢想，我們真的辦到了。」

最後，梅西又留下「我們很快會再見」的訊息，這段話頗耐人尋味。

在世界盃期間，梅西一直扮演關鍵角色，他是偉大的領袖、進球者。35歲的梅西，已經證明自己的重要性，儘管團隊合作帶來贏球的力量，但他確實是有能力改變一切的人。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111219