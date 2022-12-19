法國世足不敵阿根廷 姆巴佩卯足全力仍成悲劇英雄

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法國在卡達世足不敵阿根廷，不過姆巴佩（前）以本屆8顆進球得到金靴獎。（美聯社）

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（中央社馬德里18日綜合外電報導）法國兩度扳平阿根廷，最後仍在PK戰後倒下，屈居2022卡達世界盃足球賽亞軍，讓上演「帽子戲法」、一肩扛起法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）成了悲劇英雄。

西班牙體育報「馬卡報」（Marca）今天報導，在冠軍戰中，法國兩次穩住腳步，只是在PK戰後仍不幸吞敗，讓他們無法繼1962年的巴西後，60年來首支在世界盃成功衛冕的球隊。

法國在比賽第23分鐘就因梅西（Lionel Messi）的12碼罰球破門而陷入落後，接著在比賽第36分鐘被迪馬利亞（Angel Di Maria）攻破球門，讓落後擴大到兩球。

比賽進到下半場，姆巴佩當起救世主，先在比賽第80分鐘踢進12碼罰球，隨即又攻門得手，瞬間讓法國扳平戰局。

兩隊僵持進延長賽，梅西在比賽第108分鐘進球，在法國落後之際，姆巴佩再一次跳出來當英雄，他在比賽第118分鐘踢進12碼罰球，讓球隊重燃贏球機會。

PK戰中，踢第1點的姆巴佩順利攻進，可惜隊友在第2點、第3點的攻門沒有成功，雖然第4點成功，但阿根廷1至4點均順利破網，最終讓法國吞敗。

法國在世界盃對英格蘭、摩洛哥、甚至阿根廷時，常先居劣勢，雖然姆巴佩一再拯救了他們，但冠軍戰幸運之神未再站在法國這邊，也讓姆巴佩成了悲劇英雄。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111219