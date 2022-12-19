阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡【圖輯】

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阿根廷民眾18日晚間聚集在布宜諾斯艾利斯街頭慶祝，許多男性脫去上衣高歌，一對情侶在歡呼的群眾中親吻彼此。（美聯社）

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（中央社網站19日）卡達世界盃足球賽冠軍戰阿根廷、法國交手，兩隊一路踢到PK大戰，最終阿根廷以4比2勝出，奪下隊史第3冠。阿根廷舉國歡騰，成千上萬民眾聚集在首都布宜諾斯艾利斯街頭慶祝，入夜後人潮依舊，場面壯觀。

▲從福斯足球頻道（FOX Soccer）上傳的影片中可以看到，阿根廷贏得比賽後，民眾情緒沸騰，一邊吶喊一邊跳動慶祝。

阿根廷奪下隊史第3冠時刻，球迷尖叫吶喊雀躍無比。（共同社）

街頭狂歡民眾不顧危險，爬到樹上慶祝。（美聯社）

逾百萬人18日湧入阿根廷首都布宜諾斯艾利斯七九大道及方尖碑，歡慶阿根廷拿下世足賽冠軍，民眾到天黑後仍持續湧現，心情高昂雀躍，施放煙火，不停唱著加油歌。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝

神似阿根廷球王馬拉度納的民眾，高舉世足賽冠軍盃，穿着復刻1986年馬拉度納的紀念球衣，與民眾擊掌，致敬梅西帶領代表隊拿下第3座金盃。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝

阿根廷民眾感動相擁，手比3對應阿根廷拿下第三座冠軍獎盃。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝

球迷18日歡慶阿根廷奪冠，道路擠得水洩不通。（美聯社）

球迷在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯方尖碑前，舉起梅西人形立牌慶祝。（共同社）

阿根廷民眾在布宜諾斯艾利斯舉起馬拉度納人形立牌慶祝。（共同社）

阿根廷贏得卡達世界盃足球賽冠軍，布宜諾斯艾利斯街頭狂歡的球迷展開一面巨大國旗慶祝。（美聯社）

球迷在布宜諾斯艾利斯街頭看到阿根廷奪冠後舉起雙手歡呼。（路透社）

民眾18日在布宜諾斯艾利斯街頭歡呼，並擁抱彼此。（美聯社）

球迷齊聚在布宜諾斯艾利斯街頭上開心慶祝，現場也施放藍色煙霧。（共同社）

布宜諾斯艾利斯街頭18日入夜之後狂歡不停歇，民眾爬上交通號誌興奮吶喊。（美聯社）

影片來源：FRANCE 24

影片來源：FRANCE 24

（編輯：邵曉潔）1111219