世足決賽兩樣情 梅西喜收金盃、姆巴佩錯失冠軍頹坐場邊【圖輯】

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阿根廷在世界盃與法國激戰後，在PK賽以4比2勝出奪下冠軍，阿根廷球員們擁抱慶祝，法國球員難掩失落。（美聯社）

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（中央社網站19日電）卡達世界盃足球賽落幕，阿根廷、法國冠軍戰交手，兩隊在延長賽結束以3比3戰成平手，其中阿根廷巨星梅西就獨進2球。最終PK大戰，阿根廷門將馬蒂內茲擋下關鍵1球，以4比2勝出奪隊史第3冠，讓法國衛冕夢碎。

阿根廷在上半場拉開差距，梅西、迪馬利亞先後進球，以2比0取得領先，法國毫無射門機會。下半場法國前鋒姆巴佩主罰12碼球射進球門後，又在97秒後破門，雙方在正規賽結束以2比2平手，廝殺激烈。延長賽梅西在門前補進一腳，但阿根廷第121分鐘出現手球，姆巴佩再度主罰12碼罰球，法國扳成3比3平手。

最終PK大戰，法國前3點僅姆巴佩踢進1球，1球射偏，另1球被擋下，阿根廷則是前3點都進球。關鍵第4點蒙提爾成功將球送入球門，阿根廷以4比2收下勝利，拿下隊史第3座金盃，梅西也終於實現手捧大力神盃的夢想。法國姆巴佩這次上演帽子戲法精彩逆轉，雖奪得本屆世足金靴獎卻錯身金盃，難掩失落，但法國在激戰下2度追平，堪稱世足最經典比賽之一，雖敗猶榮。1111219

法國無緣衛冕冠軍，前鋒姆巴佩賽後洩氣地坐在場邊。（美聯社）

梅西在踢進第1球後開心與隊友迪馬利亞擁抱。（美聯社）

阿根廷的迪馬利亞在世足決賽上半場進球後，手比愛心開心慶祝。（美聯社）

阿根廷巨星梅西（右）延長賽在球門前補進一腳，取得3比2領先。（美聯社）

阿根廷3名球員圍堵法國前鋒姆巴佩（中）。（美聯社）

梅西（右）與法國球員卡文加（左）爭球。（美聯社）

阿根廷門將馬蒂內茲（右）18日榮獲本屆世足賽金手套獎。圖為他在PK賽擋下法國射門後，興奮跳躍慶祝。（美聯社）

PK賽中阿根廷球員梅西、迪巴拉、巴瑞德斯、蒙提爾都進球，冠軍入袋。圖為迪巴拉（左）和守門員馬蒂內茲（右）激動相擁。（美聯社）

阿根廷在卡達世界盃首戰落敗後，一路過關斬將，在決賽擊敗衛冕軍法國。（共同社）

阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，梅西賽後親吻獎盃。（美聯社）

阿根廷球員馬丁尼茲手捧著大力神盃，與孩童開心慶祝歷史性時刻。（美聯社）

卡達國王塔米姆為阿根廷球王梅西披上斗篷。（美聯社）

姆巴佩以本屆8顆進球獲得金靴獎，但與大力神盃錯身而過，難掩失落。（美聯社）