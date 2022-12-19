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阿根廷睽違36年再捧金盃 球迷：所有苦難都值得了

2022/12/19 10:08（12/19 10:30 更新）
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阿根廷在卡達世足奪冠，梅西開心親吻大力神盃。（美聯社）
阿根廷在卡達世足奪冠，梅西開心親吻大力神盃。（美聯社）
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（中央社布宜諾斯艾利斯19日綜合外電報導）阿根廷在卡達世界盃足球賽粉碎法國衛冕夢，奪下隊史第3冠，熱血沸騰的球迷表示，看見梅西率領國家隊奪冠，終結阿根廷36年冠軍荒，一切苦難都「值得了」。

法新社報導，煙火綻放夜空，汽車鳴起喇叭聲，身穿藍白相間球衣的球迷載歌載舞，開心揮舞旗幟。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由「藍白軍團」阿根廷對上衛冕軍法國，兩隊踢完正規賽和延長賽後，雙方3比3平手進入PK大戰，最終阿根廷在PK大戰中以4比2收下勝利，拿下隊史第3座金盃。

阿根廷4500萬人口中，約有40%生活貧困，經濟動盪、貨幣狂貶、通膨嚴重、民生艱困，國家隊闖進世界盃決賽，為全國注入些許歡樂氣氛。

在冠軍戰開踢前一天，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯隨處可見藍白相間的球衣、旗幟、彩繪臉孔、帽子和其他紀念品，從今天清晨到比賽開始前，布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）周圍廣場已擠滿人潮。

31歲的席亞拉洛（Joel Ciarallo）在冠軍戰落幕之際一遍又一遍反覆說著：「我不敢相信，我不敢相信。」

他在布宜諾斯艾利斯市中心一家咖啡廳說：「受苦受難是我們的命運。這是成為阿根廷人的條件。」

逾百萬人湧入阿根廷首都布宜諾斯艾利斯七九大道及方尖碑，歡慶阿根廷拿下世足賽冠軍，民眾到天黑後仍持續湧現，心情高昂雀躍，施放煙火，不停唱著加油歌。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月19日
逾百萬人湧入阿根廷首都布宜諾斯艾利斯七九大道及方尖碑，歡慶阿根廷拿下世足賽冠軍，民眾到天黑後仍持續湧現，心情高昂雀躍，施放煙火，不停唱著加油歌。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月19日

在布宜諾斯艾利斯一處公園透過巨型屏幕觀看比賽的一名球迷也說：「這是堅苦卓絕的奮鬥，整個阿根廷歷史都在遭受這樣的苦難。」

25歲的阿塞維多（Agustin Acevedo）說：「阿根廷是一個正在受苦的國家，正在經歷嚴重的經濟危機，每到月底，我們的收支總是難以平衡。」

但他說，這個比賽結果「太完美了，讓我們所遭遇的一切都變得值得」。

此外，球迷也向阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）致敬；32歲的羅爾托（Sergio Loreto）說，「勝利是他們應得的」。

帕拉修斯（Soledad Palacios）說：「我今年35歲，我等這一刻等了35年，我簡直不敢相信，為了這個夢想，我等了35年。」

21歲的康特羅（Nahuel Cantero）說，這支國家隊將所有人團結在一起，球迷相互擁抱、高歌，這是世界上最美麗的畫面。

23歲的雷納（Martin Reina）說：「這支球隊值得擁有一切。這太瘋狂了，尤其是梅西，他從不放棄，而且非常努力。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1111219

如同全球藍白足球迷期待，阿根廷摘下第3座世足賽金盃。逾百萬民眾湧現阿國首都布宜諾斯艾利斯市中心方尖碑及七九大道歡慶，國旗飄揚榮耀阿根廷。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月19日
如同全球藍白足球迷期待，阿根廷摘下第3座世足賽金盃。逾百萬民眾湧現阿國首都布宜諾斯艾利斯市中心方尖碑及七九大道歡慶，國旗飄揚榮耀阿根廷。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月19日
#阿根廷
#梅西
#國家隊
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