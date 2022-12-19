卡達世足10大最後一舞球星抱憾 C羅淚灑球場、莫德里奇季軍告別

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阿根廷在卡達世界盃足球賽靠PK大戰擊敗法國，奪下隊史第3冠，讓梅西以最戲劇化的方式結束本屆世足。（共同社）

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（中央社杜哈18日綜合外電報導）阿根廷今天在2022卡達世界盃足球賽靠PK大戰擊敗衛冕軍法國，睽違36年奪得隊史第3冠，讓梅西（Lionel Messi）以最戲劇化的方式結束本屆世足，但多位球星則沒有他幸運。

法新社列出本屆與梅西同屬尾聲之舞的抱憾球星。

●「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）

35歲的梅西捧起大力神盃，還抱回象徵本屆世足賽最佳球員的世界盃金球獎，但同樣叱吒足壇一個世代的葡萄牙巨星「C羅」卻是兩樣情。

葡萄牙8強賽敗給摩洛哥後，37歲的C羅淚崩走回休息室，因為他知道自己已失去贏得世界盃的最後機會。

C羅之後在社群媒體Instagram貼文：「我參加過5屆世界盃，總站在偉大球員身邊，得到數百萬葡萄牙人的支持，我也總是全力以赴，毫無保留地在球場上奉獻我的一切。我正面迎戰，從未退縮也從未放棄這個夢想。」

葡萄牙12月10日在世足8強賽不敵摩洛哥，C羅心碎跪地。（美聯社）

● 內馬爾（Neymar）

巴西8強賽遭克羅埃西亞淘汰後，王牌前鋒內馬爾情緒激動，說他「心理上被擊潰」，並暗示這可能是他最後一次披國家隊戰袍。

30歲的內馬爾比梅西年輕得多，所以如果他想繼續，還是很可能參加下屆在北美和墨西哥舉行的世界盃。

巴西在卡達世足8強賽遭淘汰，內馬爾忍不住落淚。（路透社）

● 莫德里奇（Luka Modric）

2018年金球獎得主莫德里奇現年37歲，本屆確定是世界盃最後一舞。

4年前在俄羅斯率領克羅埃西亞打進與法國的決賽後，在2022卡達世界盃，這位效力西甲皇家馬德里（Real Madrid）的中場大師，依舊是激勵隊友、帶領球隊挺進4強的靈魂人物。

本屆擊敗摩洛哥贏得季軍後，莫德里奇表示，打算為國效力到明年6月的歐洲國家聯賽（Nations League）。

2018年金球獎得主莫德里奇現年37歲，本屆確定是世界盃最後一舞。（共同社）

● 萊萬（Robert Lewandowski）

34歲的波蘭前鋒萊萬多夫斯基本屆攻進生涯在世界盃的第1個進球，但波蘭16強被法國淘汰後，萊萬多夫斯基對是否再戰世界盃不置可否。

「身體上我並不害怕，但我們還有很多足球之外的事…像是能否繼續保有初衷等，所以現在還很難說。」

34歲的波蘭前鋒萊萬多夫斯基（前）本屆攻進生涯在世界盃的第1個進球。（路透社）

● 蘇亞雷斯（Luis Suarez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）

引領烏拉圭一個世代的前鋒球星蘇亞雷斯和卡瓦尼，在本屆卡達世界盃1球未進，但他們並未選擇優雅轉身。

35歲的蘇亞雷斯在小組賽出局後憤怒推文稱，烏拉圭隊沒有得到應有的尊重；卡瓦尼則憤怒地撞倒場邊VAR設備。

● 穆勒（Thomas Mueller）

現年33歲的穆勒是德國2014年世界盃冠軍成員，當年進球機器的他本屆沒有進球，還連2屆經小組賽出局的痛苦。

德國挽回不了連兩屆世界盃在小組賽後出局的命運，讓德國前鋒穆勒（圖）稱那樣的痛苦難以言喻。（美聯社）

● 哈札德（Eden Hazard）

哈札德在比利時於小組賽出局後宣布從國家隊引退，下屆確定不會回歸。

這位效力皇家馬德里的前鋒是比利時「黃金世代」的佼佼者，他們在2018年俄羅斯世界盃打進4強，本屆卻小組賽就黯然出局。

● 貝爾（Gareth Bale）

33歲的貝爾雖對威爾斯闖進會內賽居功厥偉，但在卡達卻沒能有太大發揮。他說想為威爾斯「盡可能奮戰下去」，但要再戰世界盃的可能性應已不高。

● 本澤馬（Karim Benzema）

現任歐洲年度最佳足球員的本澤馬甚至沒機會說再見，因為他在本屆世界盃開賽前就因傷無緣出賽。

這位皇馬球星只參加過2014年世界盃，現已34歲的他再戰世界盃的機會可能已一去不復返。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111219