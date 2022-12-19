更多編輯台推薦新聞：
日本摩洛哥寫驚奇、C羅落淚告別 卡達世足10大難忘鏡頭回顧
運動

日本摩洛哥寫驚奇、C羅落淚告別 卡達世足10大難忘鏡頭回顧

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮3/191
首頁 / 運動

梅西率阿根廷世界盃奪冠 復刻馬拉度納慶祝情節

2022/12/19 09:25（12/19 10:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿根廷在卡達世足決賽於PK大戰擊敗法國。（美聯社）
阿根廷在卡達世足決賽於PK大戰擊敗法國。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈19日綜合外電報導）梅西（Lionel Messi）率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽奪冠，追上馬拉度納（Diego Maradona）的成就，且他開心慶祝的一幕，也恰巧復刻了馬拉度納當年慶祝勝利的情節。

馬拉度納1986年率阿根廷奪冠的精彩瞬間，在歷史留下了印記，那張照片留下的影像，也成為許多足球人的夢想，大家都希望自己有朝一日能夠成為那個模樣。

當時，馬拉度納坐在隊友的肩榜上，手裡捧著冠軍獎盃。

瞬間即為永恆，那個景象似乎不會再出現，但卻出現了奇蹟。

梅西跟上偶像馬拉度納的腳步，也拿到了世界盃冠軍，更讓人不敢相信的是，他也留下如馬拉度納般的身影。

梅西的好友阿奎洛（Sergio Aguero）在阿根廷奪冠後，毫不猶豫地把梅西抓起，並讓他坐在自己的肩榜上，然後繞著球場慶祝。就是這一幕，讓梅西與馬拉度納又多了一份神似之處。

阿奎洛與梅西十分親近，兩人一起踢過阿根廷青年隊、成年隊。

因健康因素提前退役的阿奎洛，這次世界盃獲邀參與阿根廷的練球等活動，期間他甚至仍與過往一樣，與梅西同住一個房間。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111219

#馬拉度納
#梅西
#阿奎洛
馬拉度納
阿根廷世界盃爭冠 馬拉度納之子：我爸會感到驕傲 孟加拉追捧阿根廷足球隊 歷史因素牽起藍白情緣
梅西
梅西率隊世界盃奪冠 史上最偉大球員封號實至名歸 梅西率阿根廷奪世界盃冠軍 球迷：最佳告別禮物
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
梅西率阿根廷奪世界盃冠軍 球迷：最佳告別禮物