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阿爾瓦雷茲幼年與梅西合影 10年後攜手世界盃爭冠

2022/12/14 12:07（12/14 13:11 更新）
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10前與偶像梅西（10號）合影，並許下一起征戰世界盃願望的阿爾瓦雷茲（9號），10年後他美夢成真，將與梅西聯手率阿根廷爭奪2022卡達世界盃足球賽的冠軍。（美聯社）
10前與偶像梅西（10號）合影，並許下一起征戰世界盃願望的阿爾瓦雷茲（9號），10年後他美夢成真，將與梅西聯手率阿根廷爭奪2022卡達世界盃足球賽的冠軍。（美聯社）
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（中央社杜哈14日綜合外電報導）10前與偶像梅西合影，並許下一起征戰世界盃願望的阿爾瓦雷茲，10年後他美夢成真，將與梅西聯手率阿根廷爭奪2022卡達世界盃足球賽的冠軍。

梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷，在4強戰3比0擊敗克羅埃西亞拿下冠軍賽入場券，接下來將與法國、摩洛哥之戰的勝隊爭冠。

這場阿根廷對克羅埃西亞的4強戰，阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）在比賽進行到31分鐘時直闖禁區遭到犯規，讓球隊有踢12碼的機會，操刀的梅西順利攻破對手球門，讓阿根廷1比0領先。

這球成為阿根廷前進冠軍賽的鑰匙，對阿爾瓦雷茲與梅西兩人來說也有十分不同的意義。

根據Insider報導，10年前，阿爾瓦雷茲和所有阿根廷的小粉絲一樣，崇拜國家足球英雄梅西。一次偶然的機會，當時12歲的阿爾瓦雷茲和梅西合拍了一張照片。

從小，阿爾瓦雷茲就很明確知道兩件事，首先是他想踢世界盃，再來就是他想和梅西一起踢世界盃。

阿爾瓦雷茲曾說：「梅西是我從小的偶像，他是我們全家的偶像、是我們兄弟的偶像，所以梅西對我而言，就是個英雄。」

「我就像個孩子一樣，夢想與梅西一起為國家隊效力。」

而今天，阿爾瓦雷茲的夢想成真，而且實現的方式更為夢幻。

在梅西踢進12碼後，阿爾瓦雷茲接獲梅西刁鑽的傳球，一路帶球殺到禁區攻門得手，讓阿根廷將領先擴大到2比0。

這一切還沒結束，梅西在下半場帶球直搗黃龍並傳球給阿爾瓦雷茲，讓他於比賽第69分鐘在禁區起腳射門破網，攻進他在這場比賽的第2球。

這讓克羅埃西亞無力追趕，也讓阿根廷3比0獲勝闖進冠軍戰。

在阿爾瓦雷茲和梅西聯手下，阿根廷離他們1986年後的首座世界盃冠軍僅剩一步之遙。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111214

#梅西
#阿爾瓦雷茲
#世界盃
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