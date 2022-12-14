梅西阿爾瓦雷茲聯手攻門 阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉決賽

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阿根廷13日在梅西（左）和阿爾瓦雷茲（右）聯合進攻下，以3比0晉級世界盃決賽。（美聯社）

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（中央社杜哈13日綜合外電報導）梅西坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷今天在2022卡達世界盃4強賽3比0輕取「魔笛」莫德里奇領軍的「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票，接下來將迎戰法國對摩洛哥的勝隊，向世界盃第3冠挺進。

梅西和前鋒阿爾瓦雷茲聯手攻門，是最大功臣，梅西上半場靠罰球率先攻進一球，阿爾瓦雷茲梅開二度，上、下半場各攻進一球。

衛冕隊法國將在台灣時間15日凌晨3時4強戰面對摩洛哥，勝隊將在台灣時間18日晚間11時與阿根廷爭冠，敗隊將在台灣時間17日晚間11時與克羅埃西亞爭奪季軍。

與法國一樣，阿根廷最終若能奪冠，將是世界盃史上至少奪得3次冠軍的第4支球隊。

在第31分鐘，阿根廷目前效力英格蘭超級聯賽曼城（Manchester City）的22歲前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）在球門前有機會射網，卻被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）絆倒，利瓦科維奇吃下黃牌，阿根廷獲得12碼機會，由王牌前鋒梅西（Lionel Messi）操刀，34分鐘率先破網。

這是梅西生涯在世界盃累積攻進的第11球，打破巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）創下的阿根廷隊史紀錄。

5分鐘後，阿爾瓦雷茲在中線附近接獲梅西傳球後帶球快速推進，突破克羅埃西亞防線，閃過3名守衛球員，在第39分鐘再進一球，上半場以2比0領先。

阿爾瓦雷茲（中）在中線附近接獲梅西傳球後帶球快速推進，突破克羅埃西亞防線，閃過3名守衛球員，在第39分鐘再進一球。（美聯社）

下半場，梅西在中場附近持球從右路推進，帶到禁區附近左轉右轉助攻，阿爾瓦雷茲在第69分鐘再進一球，阿根廷終場以3比0贏得勝利。

梅西在本屆世界盃攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）暫時並列第1，法國前鋒吉魯（Olivier Giroud）以4球和阿根廷前鋒阿爾瓦雷茲暫時並列第2。

本屆世界盃將是35歲梅西在世界盃最後一舞，對阿根廷來說，他們過去在世界盃4強戰中從未落敗，5次打進4強，全部晉級決賽。

下半場，梅西（背號10號）在中場附近持球從右路推進，帶到禁區附近左轉右轉助攻，阿爾瓦雷茲（背號9號）在第69分鐘再進一球（美聯社）

阿根廷最近一次打進世界盃決賽是2014年巴西世界盃，當時他們4強面對荷蘭，雙方歷經正規賽與延長賽「加班」後仍以0比0踢平，靠著12碼PK大戰以4比2淘汰對手，隊史第5度挺進決賽，在決賽和德國一路殺到延長賽，才以0比1吞敗屈居亞軍。

阿根廷儘管本屆小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，所幸後來仍順利從小組賽出線，並在16強、8強賽接連擊敗澳洲、荷蘭，闖進4強。

儘管梅西今年已經35歲，小組賽踢進2球的他，8強、16強賽都有進球，證明仍擁有主宰比賽的能力。

梅西生涯獲獎無數，長久以來的遺憾，是不曾率隊拿下重要國際賽事冠軍。但這個「魔咒」於去年打破，梅西帶領阿根廷拿下美洲盃冠軍，總算終結了冠軍荒。

克羅埃西亞則堪稱近代世界盃傳奇，他們連續兩屆世界盃在淘汰賽階段，從未在正規賽拿下任何一場勝利，上屆靠著兩次PK大戰與一次延長賽，硬是打進了壓軸決賽，本屆他們幾乎複製上屆賽況，接連透過PK大戰淘汰日本與巴西，再次挺進4強。

克羅埃西亞於1998年法國世界盃首度踢進世界盃會內賽即贏得季軍。上屆2018年俄羅斯世界盃，他們在37歲莫德里奇（Luka Modric）率領下以大黑馬之姿闖進決賽，最後以2比4敗給法國。（譯者：陳政一）1111214