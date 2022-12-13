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姆巴佩表現耀眼 有望挑戰世界盃歷史紀錄

2022/12/13 14:55（12/13 15:12 更新）
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法國前鋒姆巴佩在上屆世界盃踢進4球，這次世界盃已經攻進5球，兩次世界盃下來，一共已進了9球。（美聯社）
法國前鋒姆巴佩在上屆世界盃踢進4球，這次世界盃已經攻進5球，兩次世界盃下來，一共已進了9球。（美聯社）
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（中央社杜哈13日綜合外電報導）姆巴佩（Kylian Mbappe）在2022卡達世界盃足球賽目前為止的表現一再提醒球迷，他可能會是世界盃史上最成功的球員。

上屆2018年俄羅斯世界盃，姆巴佩已經隨法國高舉大力神盃，嚐過冠軍滋味，當時他攻進4球，其中有3個是在淘汰賽踢進的。

效力法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的姆巴佩已經向全世界的球迷，展示了他的潛力。

目前為止，法國已經在世界盃闖進4強，他們將對上這次淘汰西班牙、葡萄牙的大黑馬摩洛哥。

如果這次法國能夠奪冠，姆巴佩將與隊友格里茲曼（Antoine Griezmann）、吉魯（Olivier Giroud）、洛里斯（Hugo Lloris）一樣，在世界盃有兩次拿下冠軍的紀錄。

這樣下去，姆巴佩將有機會追上巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）3冠的紀錄，而姆巴佩還年輕，預料還能再踢兩次世界盃。

姆巴佩在上屆世界盃踢進4球，這次世界盃已經攻進5球，兩次世界盃下來，一共已進了9球。

這次世界盃，法國還有兩場比賽要踢，這讓姆巴佩在世界盃的累積進球數可望達到10球以上。

世界盃史上進球總數最多的是德國的克洛澤（Miroslav Klose），他在世界盃一共踢進16球。姆巴佩現在還差7球才能追上克洛澤，但有鑑於姆巴佩凶猛的火力，要打破克洛澤的紀錄並非不可能。

不過姆巴佩想要在這次世界盃追上克洛澤，恐怕難度頗高。因為在單屆世界盃進球最多的紀錄，是方登（Just Fontaine）於1958年世界盃時攻進的13球。

近期來看，巴西傳奇名將「外星人」羅納度（Ronaldo Nazario）曾於2002年世界盃踢進8球。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111213

#姆巴佩
#世界盃
#克洛澤
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