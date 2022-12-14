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世界盃首戰輸球後場場都像決戰 梅西盼贏到最後

2022/12/14 09:29
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（中央社杜哈14日綜合外電報導）梅西今天率阿根廷擊敗克羅埃西亞，闖進2022卡達世界盃足球賽冠軍戰，他表示輸給沙烏地阿拉伯後，接下來5場比賽都像決戰，希望在接下來真正的決賽能夠獲勝。

這場對上克羅埃西亞的4強戰，梅西（Lionel Messi）先攻進12碼，讓阿根廷取得領先，隨後阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）獨進兩球，讓阿根廷輕鬆以3比0獲勝闖進冠軍賽，屆時他們將對上法國與摩洛哥之戰的勝方。

阿根廷在這次世界盃首戰，爆冷以1比2敗給沙烏地阿拉伯，一度浮現晉級危機，如今卻一路過關斬將，挺進到冠軍賽。

今天獲選為單場最佳球員的梅西說：「我認為第一場比賽對我們來說是非常沉重的打擊，因為在那之前，我們已經連續36場國際賽未嚐敗績。」

「沒有人料到我們會輸，我們以這樣的情況展開這次世界盃之旅，這對我們來說是個真正的考驗，但我們展現了我們的實力。」

「在那場比賽之後，我們的處境變得很艱難，因為每場比賽對我們來說都像是決戰。」

「我們踢了5場決戰，而且都贏球了，希望我們下一場也能贏。」

梅西說：「我們這群人有堅毅的性格，也都很聰明。我們是支懂得閱讀比賽的球隊，知道如何通過試煉。我們有優秀的教練團，他們不會讓任何機會溜走。這些都是很重要的，因為這代表我們總是知道自己該做什麼。」

這次擔任阿根廷隊長的梅西已攻進5球，目前在進球榜上並列第1，他期盼在35歲之際拿下世界盃冠軍，為他璀璨的生涯再添一筆光彩。

梅西在對克羅埃西亞進的那球，是他生涯在世界盃踢進的第11球，讓他超越巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）創下的隊史紀錄。

梅西說：「我真的很享受也很幸運，每場比賽都感覺良好且強勁有力。」

「上一場比賽我們踢了延長賽，今天我們很累，但我們似乎以為自己已經沒力的情況下，又找到了活力。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111214

#梅西
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