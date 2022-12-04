更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮3/113
首頁 / 運動

梅西、姆巴佩等進球數暫居第1 有望爭取金靴獎

2022/12/4 15:32（12/4 19:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿根廷球星梅西4日在世界盃16強賽攻進個人歷來在世足的第9顆球。（共同社）
阿根廷球星梅西4日在世界盃16強賽攻進個人歷來在世足的第9顆球。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈4日綜合外電報導）2022年卡達世界盃足球賽已進入16強淘汰賽階段，目前姆巴佩、梅西等6人攻進3球，其中5人所屬球隊已晉級16強，有機會爭奪本屆世界盃金靴獎。

金靴獎是頒給在世界盃中進球最多的球員，但在進球數相同的情況下，會再比較助攻數，若還是難分高下，將再比較上場時間，來決定最終獎落誰家。

上屆2018俄羅斯世界盃，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）攻進6球拿下金靴獎。

法國前鋒姆巴佩。（美聯社）
法國前鋒姆巴佩。（美聯社）

這次世界盃進行至今，法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）、阿根廷的梅西（Lionel Messi ）、西班牙的莫拉塔（Alvaro Morata）、英格蘭的拉許福特（Marcus Rashford）、荷蘭的哈克波（Cody Gakpo）、厄瓜多的瓦倫西亞（Enner Valencia）都攻進3球並列第1。

其中，瓦倫西亞因為厄瓜多在小組賽後出局，無緣追加進球數，梅西、哈克波都已踢了4場比賽，且率隊持續朝8強挺進，跟其他幾位球員一樣，還有機會繼續累積進球數。

還有機會繼續進球的球員中，莫拉塔在西班牙已經踢完的3場小組賽都有進球紀錄，23歲的姆巴佩是在法國隊丹麥之戰的下半場攻進兩球，目前累積踢進3球。

拉許福特在英格蘭對威爾斯一役「梅開二度」，累積到3個進球，哈克波在荷蘭3場小組賽各進1球，但在16強賽對美國之戰沒有進球。

35歲的梅西可能是最後一次踢世界盃，他在小組賽對沙烏地阿拉伯之戰踢進一記12碼，並在對墨西哥一役以1進球、1助攻率隊獲勝，16強賽對澳洲也攻門得手，讓球隊領先並取得勝利。

已7度拿下金球獎（Ballon d'Or）的梅西，期盼能在世界盃的「最後一舞」，率阿根廷拿下冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：楊明暐）1111204

#梅西
#姆巴佩
#哈克波
姆巴佩
姆巴佩太會跑 波蘭前鋒笑稱要用機車才擋得住他 世足16強賽法國出戰波蘭 2大前鋒姆巴佩對決萊萬受矚
哈克波
荷蘭攻守節奏控制得宜 美國難以發揮速度優勢 世界盃16強開踢 美國荷蘭之戰打頭陣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本隊總教練森保一神調度 可望續掌國家隊兵符