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卡達世界盃 泰國人消費估比上屆賽事增加3.7%

2022/12/4 19:34
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國學術單位預估泰國民眾花在今年卡達世界盃足球賽的消費約新台幣162.8億元，比2018年俄羅斯世界盃增加3.7%，循環經濟可以刺激民眾花更多錢在運動服飾、餐廳、網路、廣告和娛樂場所等。

曼谷郵報（Bangkok post）報導，泰國商業大學（University of the Thai Chamber of Commerce）預估，在卡達世界盃賽事中，泰國民眾將在世界盃相關活動上花費約185億泰銖（約新台幣162.8億元）。這樣的花費比2018年俄羅斯世界盃增加3.7%，比2020年歐洲國家盃增加22%。

泰國商業大學總裁塔納瓦（Thanavath Phonvichai）指出，在泰國境內直播比賽有助於增加國內消費，在免費的電視頻道中直播，可以促進民眾到餐廳或酒吧一邊看比賽一邊飲食，循環經濟可以刺激民眾花更多錢在運動服飾、餐廳、網路、廣告和娛樂場所等。

與此同時，泰國商業大學也預估民眾花在賭盤上的錢會增加，預估會有572億泰銖投入世界盃的賭盤上，比起2020年歐洲國家盃增加25%。

塔納瓦指出，不過由於目前經濟情勢不佳，加上生活消費增加，民眾花在賭盤的錢不太可能超過2018年世界盃的590億泰銖。（編輯：周永捷）1111204

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