更多編輯台推薦新聞：
迪佩為足球放棄音樂夢成就荷蘭足壇 隊史進球榜第二人
運動

迪佩為足球放棄音樂夢成就荷蘭足壇 隊史進球榜第二人

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮3/116
首頁 / 運動

世足16強球隊首次遍布各大洲 FIFA讚締造紀錄

2022/12/4 21:12（12/4 21:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈3日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）今天表示，卡達世界盃足球賽締造紀錄，因為各大洲都有球隊晉級16強，為史上首見。

路透社報導，亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation）在昨天告一段落的小組賽階段寫下世足賽紀錄，有澳洲、日本、南韓3支球隊前進淘汰賽。

這屆世足賽也是第2度有兩支非洲球隊晉級淘汰賽，分別為塞內加爾與摩洛哥。2014年的巴西世足賽有阿爾及利亞、奈及利亞兩支非洲隊伍闖進16強。

FIFA全球足球發展總監溫格（Arsene Wenger）表示：「小組賽階段的結果顯示，有更多國家獲得在最高級別競爭的利器。」

「這是良好備戰與敵情分析的成果，也反映了使用科技的機會更為平等。」

「這與國際足總加強全球足壇競爭力的努力相互契合。」

國際足總也說，前48場比賽累計進場觀眾逾245萬人次（座位利用率96%），是繼1994年美國世足賽之後的第2高。

此外，8萬8966名足球迷在盧塞爾體育場（Lusail Stadium）目睹阿根廷以2比0擊敗墨西哥，也是繼1994年世足決賽後觀眾最多的一場比賽。

1994年世足決賽地點在美國加州巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰盃體育場（Rose Bowl Stadium），共有9萬4194名觀眾入場觀戰，最後由巴西擊退義大利奪得冠軍。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111204

#FIFA
#世足賽
#國際足總
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
卡達世界盃 泰國人消費估比上屆賽事增加3.7%