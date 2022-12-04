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世界盃主辦國卡達秀巨型照片 祝比利早日康復

2022/12/4 08:37（12/4 08:54 更新）
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卡達4日在阿爾發塔上秀出巴西足球巨星比利的巨型照片，祝福他早日康復。（美聯社）
卡達4日在阿爾發塔上秀出巴西足球巨星比利的巨型照片，祝福他早日康復。（美聯社）
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（中央社杜哈3日綜合外電報導）2022年世界盃足球賽地主國卡達今天在一座建築物上秀出巴西足球巨星比利（Pele）的巨型照片，祝福他「早日康復」。

在卡達世界盃比賽場地之一的哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）旁，阿爾發塔（Aspire Tower）上的巨型螢幕顯示比利身穿10號球衣的畫面，並且打上他的名字及祝他「早日康復」等字樣。

本週稍早，比利被送到聖保羅（Sao Paulo）一家醫院，醫生表示，他們要對比利的化療進行「重新評估」。比利去年9月動手術切除結腸腫瘤後，一直在接受化療。

在卡達世界盃奮戰的球員們，也為比利的健康問題感到憂心。現年82歲的比利，曾拿過3次世界盃冠軍。

法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）推文說：「為球王祈禱。」

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也在16強賽對上塞內加爾的賽前記者會上，表達對比利的關心。

凱恩說：「我們要向比利和他的家人致上最誠摯的祝福。他激勵了我們，是位了不起的人和足球運動員。我們要祝他一切順利。」

醫療團隊表示，比利正在接受抗生素治療。

比利在社群媒體Instagram上，對大家給他的祝福表達感謝。

他說：「收到這樣正面的訊息，總是令人開心，感謝卡達用這樣的方式向我致敬，感謝所有祝福我的人。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111204

#比利
#卡達世界盃
#凱恩
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