克國世界盃無緣爭冠 隊史最偉大球員莫德里奇抱憾

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（中央社杜哈14日綜合外電報導）克羅埃西亞歷來最偉大足球員莫德里奇的世界盃冠軍夢，在克國於2022卡達世界盃4強賽不敵梅西這位可說是史上最強球員率領的阿根廷隊後，可能就此幻滅。

法新社報導，37歲的莫德里奇（Luka Modric）繼率領克羅埃西亞拿下2018俄羅斯世界盃亞軍後，本屆世足再闖4強，只可惜今天以0比3不敵梅西（Lionel Messi）的阿根廷隊，無緣爭冠。

總教練達利奇（Zlatko Dalic）曾於球隊8強賽驚奇淘汰巴西後表示，克羅埃西亞有著「地表最強中場」莫德里奇領軍，還有科瓦西奇（Mateo Kovacic）與布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）從旁協助，看得出他對球隊的信心與期待。

在莫德里奇的率領下，人口不到400萬的克羅埃西亞始終能和一些世界上最強的球隊競爭，但這股氣勢終於被更強勢的阿根廷擋了下來。

克羅埃西亞在小組賽階段4比1擊敗加拿大一役最初曾落後，淘汰賽階段對日本、巴西兩戰也都先丟球，後來才追平並把比賽逼進延長，最後在PK戰後獲勝晉級。

很少球隊能像克羅埃西亞一樣頑強、耐戰，但今天他們先被梅西踢進12碼，接著又遭阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）攻破球門，5分鐘內連丟兩球，因此難以翻轉戰局。

克羅埃西亞在淘汰賽階段的兩場比賽都戰到PK才獲勝，達利奇淡化各界有關球員太過疲勞的關切；但今天阿根廷取得2比0領先後，不難發現克羅埃西亞的油箱幾乎空了。

梅西今天同時展現出進球以外的能力，他的助攻讓阿爾瓦雷茲一舉破網，擴大了阿根廷的領先，也奠定的球隊的勝基；莫德里奇則在終場前9分鐘被換下，離場時獲得現場8萬9000名觀眾的掌聲。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111214