法國朝連霸邁進 隊長不敢看輕對手摩洛哥

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（中央社杜哈14日綜合外電報導）法國將與摩洛哥爭奪2022卡達世界盃足球賽的最後一張冠軍賽門票，隊長洛里斯稱讚摩洛哥是強勁的對手，完全不敢看輕對方。

梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷在世界盃4強戰以3比0擊敗克羅埃西亞，率先闖進冠軍賽。另一張冠軍戰的入場券，將由尋求2連霸的法國與寫下歷史的摩洛哥爭奪。

衛冕軍法國知道，若擊敗摩洛哥，他們就有機會能夠挑戰，成為60年來第一支連拿兩屆世界盃冠軍的球隊。

法國是這次世界盃的奪冠熱門，但他們也意識到，4強的對手摩洛哥是在這次世界盃只丟了1球的球隊。

法國隊長洛里斯（Hugo Lloris）極力要讓他們這支已經習慣能夠撐到世界盃尾聲的球隊，不要過於自滿。

洛里斯說：「摩洛哥能擊敗比利時、西班牙、葡萄牙，在小組賽階段排名第1，是因為他們在場上、場下都表現出色，尤其是在凝聚力和團隊精神上。」

「他們將是強勁的對手，球場上將會瀰漫肅殺的氣氛。」

法國有機會拿下隊史第3座世界盃冠軍，但他們也知道，自1962年比利（Pele）率領的巴西後，就沒有球隊在世界盃成功衛冕。

摩洛哥是首支在世界盃闖進4強的非洲球隊，也是第一個晉級世界盃4強的阿拉伯世界國家。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111214