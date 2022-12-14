英國球迷首度未因鬧事遭逮捕 歸功卡達世足限酒

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）2022卡達世界盃禁止在場館內販售啤酒等酒精飲品，雖曾引發球迷不滿，但好處之一或許是讓英國球迷首次沒有人因鬧事遭逮捕，英國足球警察隊（UKFPU）隊長羅伯茲大讚球迷表現「足堪楷模」。

根據英國警方紀錄，英格蘭和威爾斯隊球迷在卡達鬧事和遭逮捕的人數是零，是世足賽史上首次。不過，在英國境內，自11月20日世足賽開踢以來至12月13日止，總計有531起足球相關事件，其中有115件涉及逮捕。

羅伯茲（Mark Roberts）說，英格蘭和威爾斯每次出賽，場內氣氛都是「熱情而友善」，他期待這樣的現象也能在英國境內的足球賽重現。他提到，2014世界盃期間，有3起英國球迷在地主國俄羅斯遭逮捕案例。

儘管英國球迷此次在世足賽空前安分守己，羅伯茲強調，將球迷如此卓越的表現完全歸功於限酒令不盡公允，雖然他坦承限酒令「確實有一定幫助」。

「泰晤士報」（The Times）報導，發生在英國境內的531起足球相關事件中，有150件發生在10日晚間，當時英格蘭對決法國隊，以1：2落敗，無緣晉級準決賽。

警方說，逮捕多半發生在酒吧等合法供應酒類的場所，「這凸顯酒精因素的重要性」。

地主國卡達在世足賽開踢前兩天突然宣布禁止在比賽場館內販售酒精飲料，這項決定不僅影響贊助商「百威啤酒」（Budweiser）的權益，也違背卡達當初向國際足球總會（FIFA）爭取主辦賽事及後續簽約時重申的承諾。不過，球迷依然可在場外向餐旅業者購買酒精飲品。

世足賽「英法大戰」當晚，有一群英國球迷在十分特殊的地點為英格蘭隊加油。

英國皇家海軍常態部署在印太區域的兩艘巡邏艦艇之一「添馬艦」（HMS Tamar）10日透過官方推特帳號分享官兵在艦上觀賽照片，並透露拍攝地點在南海。

中國近年持續在南海強化人工島礁建設、軍事部署、擴張主權聲討，並否定各國船艦在相關水域實施航行自由（FON）的權利。

11日，「添馬艦」發布官兵在艦上使用人工草坪打曲棍球的照片和影片，「我們就在南海中央」。（編輯：高照芬）1111214