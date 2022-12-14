更多編輯台推薦新聞：
終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/160
首頁 / 運動

帶領阿根廷踢進決賽 梅西：最後一次參加世界盃

2022/12/14 10:58（12/14 11:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿根廷球星梅西（右）14日率隊挺進世足冠軍戰，賽後宣告這是他最後一次參加世界盃。圖為梅西和克羅埃西亞球員莫德里奇（左）爭球。（共同社）
阿根廷球星梅西（右）14日率隊挺進世足冠軍戰，賽後宣告這是他最後一次參加世界盃。圖為梅西和克羅埃西亞球員莫德里奇（左）爭球。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯14日專電）梅西今天率阿根廷擊敗克羅埃西亞，闖進2022卡達世界盃足球賽冠軍戰。他在賽後表示，他真的很享受這一切，並宣告這是他最後一次參加世界盃。

這場對上克羅埃西亞的4強戰，梅西（Lionel Messi）先攻進12碼，讓阿根廷取得領先，隨後阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）獨進兩球，讓阿根廷輕鬆以3比0獲勝闖進冠軍賽，屆時他們將對上法國與摩洛哥之戰的勝方。

根據國際足球總會（FIFA）官網，梅西在賽後親口說出：「我非常享受這一切，尤其這是我最後一場世界盃。」

梅西說：「腦海中閃過非常多事情，我將目前我獲得的成績歸功於我的家人們，無論好壞之時，他們總是陪伴著我，我的孩子能生活在這樣的幸福氛圍中是很好的。」

他也說：「重新站起來再試一試，如此就是人生的意義。每個人都有機會受到打擊，再重新出發為夢想而戰。我有時會嚴重懷疑自己，感謝上帝，我能再享受這一切。」（編輯：周永捷）1111214

#梅西
#世界盃
#阿根廷
延伸閱讀
梅西阿爾瓦雷茲聯手攻門 阿根廷3比0勝克羅埃西亞晉世足決賽阿爾瓦雷茲化身梅西最佳拍檔 卡達世足攻進4球緊追姆巴佩世界盃首戰輸球後場場都像決戰 梅西盼贏到最後梅西球場罕見發火成迷因圖 周邊商品熱燒
梅西
阿根廷世界盃4強戰不曾吞敗 克羅埃西亞再拚進決賽要擋下梅西不易 莫德里奇：我們會做好準備
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英國球迷首度未因鬧事遭逮捕 歸功卡達世足限酒