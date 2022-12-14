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「魔笛」莫德里奇世界盃最後一舞後 總教練：再拚歐國盃

2022/12/14 14:52（12/14 14:58 更新）
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「魔笛」莫德里奇（前）領軍的克羅埃西亞在4強戰不敵阿根廷。（美聯社）
「魔笛」莫德里奇（前）領軍的克羅埃西亞在4強戰不敵阿根廷。（美聯社）
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（中央社杜哈14日綜合外電報導）克羅埃西亞無緣在2022卡達世界盃足球賽爭冠，但總教練希望陣中37歲老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）能繼續為國效力到2024年的歐國盃。

克羅埃西亞在世界盃4強戰以0比3敗給阿根廷，賽後總教練達利奇（Zlatko Dalic）表示，接下來的季軍戰不會是莫德里奇披國家隊戰袍的最終戰，因為他希望莫德里奇能踢到2024年在德國進行的歐洲國家盃（European Championship）。

達利奇說：「也許這是世界盃一個時代的終結，有些人上了年紀，2026年會怎樣，得再看看。」

他提到：「我們是一支偉大的球隊，這一代的球員將在2024年歐國盃結束在國家隊的職涯。」

儘管這次世界盃的成績讓人失望，但達利奇表示，他會繼續執掌克羅埃西亞兵符。

他說：「我會繼續帶兵，我的合約是到2024年歐國盃…我的計畫就是帶領克羅埃西亞踢進2024年歐國盃。」

在那之前，克羅埃西亞在本屆世界盃還有一場季軍戰要踢，但達利奇坦言，要讓球員專注在下場比賽並不容易，特別是因為球員們認為自己在對決阿根廷時「原本可以更有所作為」。

他說：「我們需要重新站起來，努力拿下季軍。」

「這是艱難的一刻，我告訴他們必須抬頭挺胸。我為他們取得的成就感到自豪，但我們現在必須為季軍而戰。」

達利奇提到說：「今天的局面並不容易，球員們都很難過，這對他們來說十分煎熬，因為他們覺得自己原本可以更有所作為。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1111214

#莫德里奇
#魔笛
#世界盃
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