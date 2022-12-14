世界盃英格蘭球員不願空手回家 在卡達收養流浪貓[影]

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英格蘭在今年世界盃8強以1比2惜敗衛冕軍法國，其中效力曼城的雙人檔華克（左）與史東斯（右），在卡達領養了一隻流浪貓，要帶著牠一起回到英國。（圖取自instagram.com/johnstonesofficial）

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（中央社記者龍柏安台北14日電）英格蘭在今年世界盃8強，以1比2惜敗衛冕軍法國，不過球員似乎不願意空手回家，效力曼城的雙人檔華克與史東斯，在卡達領養了一隻流浪貓，要帶著牠一起回到英國。

英格蘭後衛史東斯（John Stones）把這隻領養的流浪貓取名為戴夫（Dave），當初他們是在訓練基地附近成為朋友，如今這個小伙伴得歷經4個月隔離，才能跟史東斯和華克（Kyle Walker）這對曼城雙人組團聚。

「有一天牠就突然出現在那，然後我和史東斯就決定領養牠了。」華克受訪時一語雙關地表示，戴夫似乎很喜歡桌子，「但有些人真的不喜歡貓咪，不過我們愛牠。」

華克之所以這樣說，是因為今年世界盃期間曾發生一件引爆全球「貓奴」怒火的事件，巴西在記者會期間，突然有一隻貓跳上桌子，一旁的巴西新聞官起身後，雙手抓在貓背上，直接把貓從桌子拋下，這一幕讓不少愛貓人士看到之後大為光火。

巴西接下來在8強歷經PK大戰，以2比4不敵克羅埃西亞出局，也被外界挖苦，認為這是「貓的詛咒」。

史東斯透露，他們第1天抵達訓練基地時，戴夫就出現在那邊，「接下來牠每一晚都坐在那邊，等待牠的食物。」（編輯：張雅淨）1111214