法國摩洛哥球迷巴黎揮旗同慶 高喊足球讓人團結

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卡達世界盃法國擊敗摩洛哥，取得決賽門票。然而法國有許多北非裔移民，因此法國時間14日賽後不少球迷也揮舞摩洛哥旗幟。他們表示，兩隊他們都支持，哪隊贏了都好。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月15日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）卡達世界盃4強賽法國以2比0擊敗本屆大黑馬摩洛哥，晉級冠軍賽。香榭大道賽後湧進大批揮舞法國及摩洛哥等北非國家旗幟的民眾。許多球迷表示不分彼此，為法國同慶。

法國時間14日晚間，2022卡達世界盃足球賽4強賽法國出戰摩洛哥「亞特拉斯雄獅」，最終法國以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足冠軍賽。

摩洛哥為非洲與阿拉伯穆斯林國家首支進入世足4強的球隊，寫下歷史，被支持者譽為「非洲大陸的驕傲與希望」。

兩國具深厚歷史淵源，且法國境內北非裔人口眾多，賽前許多球迷都表示陷入兩難，難以抉擇支持隊伍。法媒將大戰形容為「超越足球的對決」，更有運動員、作家等聯合投書，盼將此役視為「推動體育及社會中融合與多元的契機」，可見比賽高度牽動法國人心。

摩洛哥表現精彩，控球率高於法國，但法國隊默契十足，連破兩個世足紀錄。首先後衛耶南德茲（Theo Hernandez）在開賽5分鐘左右就射門破網，創下自1958年以來世足4強賽最快進球紀錄。

下半場前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）替補上場，僅44秒鐘就攻進他在國際賽的首個進球，創下世足史上替補球員第3快進球紀錄。

大批球迷聚集凱旋門前，高唱法國國歌等歌曲，手舉火炬並施放煙火，雖偶有警察推擠，現場仍頗為歡樂。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月15日

法國晚間9點半開始，球迷逐漸湧進香榭大道慶祝法國隊打入決賽。大巴黎共動員5000位警察維持秩序，其中香榭大道上有約2000名警力駐守，不僅圍堵重要出入口，也隨機對可疑人員搜身，極力避免鬧事。

香榭大道靠近凱旋門處擠滿年輕球迷，除揮舞法國三色旗外，也有許多人身繫摩洛哥旗，另外，也有阿爾及利亞、突尼西亞等北非國家旗幟，也有摩洛哥公開聲援的巴勒斯坦旗幟。

阿米哈（Amira）與珊伊那（Shaina）分別繫著法國與摩洛哥國旗，阿米哈告訴中央社：「我們首先是法國人，但家人來自摩洛哥。不論結果如何我們都支持，我們住在法國，法國贏了我們還是很高興；若摩洛哥贏了會更好，但都一樣。」

珊伊那也說：「我們在法國出生、成長，它是我的國家，但我們也有摩洛哥的根，所以我們兩隊都支持，法國贏了我們也很開心。」

身繫法國國旗的瓦倫廷（Valentin）向記者說：「從旗子可看出，我們是法國人。但無論輸贏，都應該慶祝，世足4年一次，要好好慶祝。」

一旁的伊蘭（Ilane）則說：「我支持所有人，法國、巴勒斯坦、摩洛哥，我們不分彼此。」

至於決賽對手，伊蘭表示：「我們要出戰阿根廷，梅西讓人害怕，但我們還是會贏。」

法國時間14日晚上接近半夜，大群球迷聚集香榭大道，揮舞旗幟，所有人高唱法國國歌。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月15日

身穿突尼西亞球衣的塔伊內斯（Taïnez）和身穿摩洛哥、阿爾及利亞球衣的友人一起上街。他向中央社說，他今天來香榭大道是為了慶祝「國家的勝利」，身旁路人附和表示，對結果「非常高興，法國踢得超棒，但摩洛哥萬歲，非洲萬歲」。

塔伊內斯特別表示：「足球是最神奇的運動之一，團結了眾人。這就是足球，你看這裡這麼多旗子。不過若是摩洛哥贏會更好，但沒關係，我們還是支持法國，因為我們出生於此，法國萬歲。」

法國隊支持者揮舞國旗，高唱「我們進決賽了」以及國歌「馬賽進行曲」，不少人手舉煙花火炬並施放煙火，雖偶爾出現推擠以及球迷過於興奮拍打車子與公共設施的狀況，大致氛圍仍十分歡樂。

但根據推特網友分享，慶祝尾聲還是爆發警方與摩洛哥支持者間的零星肢體衝突。

世足決賽將於法國時間12月18日下午4點，由阿根廷出戰法國。阿根廷的梅西是否能手捧大力神盃光榮退役，還是由法國隊完美克服世足賽2連霸的高難度挑戰，全球球迷引頸期盼。（編輯：周永捷）1111215