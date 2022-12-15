更多編輯台推薦新聞：
阿爾瓦雷茲幼年與梅西合影 10年後攜手世界盃爭冠
運動

阿爾瓦雷茲幼年與梅西合影 10年後攜手世界盃爭冠

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬
運動

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
專家開講
新聞專題
專家開講
首頁 / 運動

法國晉世足決賽 球評：格里茲曼為攻守重要核心

2022/12/15 06:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）法國今天在卡達世界盃足球賽4強賽以2比0擊敗摩洛哥，闖進決賽，球評呂桂花表示，前鋒格里茲曼是攻擊、守備重要核心人物，在攻守轉換時也能拖慢對手進攻速度。

阿根廷在卡達世界盃足球賽4強賽擊退「格子軍團」克羅埃西亞，率先挺進決賽，另一張決賽門票由法國、摩洛哥爭奪，法國開賽5分鐘就靠著耶南德茲（Theo Hernandez）率先破門，下半場穆阿尼（Randal Kolo Muani）再踢進1球，最終以2比0勝出。

台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，觀察法國此役退防時，前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）吉魯（Olivier Giroud）會留在前線，而格里茲曼（Antoine Griezmann）則退至中場守備，變相壓縮中場和後衛線之間的距離，讓法國中路守備更加牢固。

「摩洛哥有滿多搶到球的反擊，其實做得滿不錯，但很可惜在攻守轉換瞬間，都被格里茲曼拖慢速度。」呂桂花表示，格里茲曼雖然沒搶到球，但很快站到發動攻擊球員的前方，藉此為隊友爭取時間回防，因此格里茲曼是此役法國攻擊、守備重要核心人物。

呂桂花表示，摩洛哥主要靠右路齊耶赫（Hakim Ziyech）快速盤帶，但法國隊透過針對性防守，派出3人守備，讓對方常常無法有效突破和傳中，同時透過防守稍微回撤，吸引對方向前攻擊，為鋒線製造更多空間，並得以發揮速度優勢。

法國將於18日晚間11時與阿根廷爭冠，呂桂花表示，阿根廷能否奪冠，梅西（Lionel Messi）表現將是關鍵，梅西不僅能得分，還能盤帶並做球給隊友射門，而法國則擁有能攻能守的格里茲曼，以及姆巴佩的速度、吉魯的破壞力，相對攻守戰力較為全面。（編輯：陳正健）1111215

#格里茲曼
#呂桂花
#法國
格里茲曼
世界盃格里茲曼進球被沒收 法國不滿提申訴
呂桂花
球評：克羅埃西亞、比利時勢均力敵都無法有效突破 世界盃哥斯大黎加奪勝 球評：日本清球有點大意
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀