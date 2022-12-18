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中路紮實、組織成熟 克羅埃西亞踢出自己風格

2022/12/18 02:06
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（中央社記者龍柏安台北18日電）上屆亞軍克羅埃西亞今天在世界盃季軍戰以2比1擊敗摩洛哥，拿下隊史第2座季軍。前台灣男足助理教練方靖仁認為，克羅埃西亞的踢法相對成熟，贏得並不意外。

方靖仁指出，賽前外界普遍認為，克羅埃西亞與摩洛哥都是守優於攻的球隊，不過世界盃季軍戰雙方都沒淘汰壓力，加上陣容也有進行一些調整，因此在進攻上兩隊都能較為隨意開火，也踢出令人耳目一新的比賽內容。

方靖仁點出，克羅埃西亞一直是支以地面滲透、組織見長的球隊，今天他們也的確展現自身優勢，只要透過一些傳導，就能對摩洛哥帶來傷害，他說：「如果克羅埃西亞的前鋒條件更好一些，對敵人的殺傷力會更大。」

過去幾場比賽，摩洛哥投入進攻的球員數較少。方靖仁解釋，摩洛哥在進攻上的威脅絕大部分只能透過攻守轉換與定位球，「今天他們的進球就是透過自由球，當然這一球也有一點運氣成分在，畢竟是克羅埃西亞的球員把球頂到自家門前，才給了他們進球的機會。」

方靖仁提到，今天摩洛哥參與進攻的人數比前幾場來得更多，防守端上人數也相對較少，因此讓克羅埃西亞反擊時的地面組織踢得更加得心應手；反觀摩洛哥進攻時，對方中路守得非常紮實，組織又沒有對手成熟的前提下，也是陷入被動的主因之一。（編輯：施施）1111218

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方靖仁
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