世足賽花絮 拚戰畫面定格趣味橫生【圖輯】

（中央社網站）2022卡達世界盃足球賽即將進入尾聲，各國球員一個月來賣力拚搏的身影深入球迷的心。激烈的奮戰畫面在攝影鏡頭定格捕捉下，成了令人會心一笑的照片。中央社整理比賽場上你可能錯過的有趣畫面，帶你一起回顧。1111215

11日英格蘭對法國的比賽中，法國隊姆巴佩（Kylian Mbappe）試圖控球。（美聯社）

11日英格蘭對法國的比賽中，英格蘭隊凱恩（Harry Kane）頂球。（美聯社）

11日英格蘭對法國的比賽中，英格蘭隊韓德森（Jordan Henderson）（前）與法國隊拉比奧（Adrien Rabiot）（後）爭奪球權。（美聯社）

10日摩洛哥對決葡萄牙的比賽中，摩洛哥隊恩納斯里（Youssef En-Nesyri）跳起來頂球。（美聯社）

10日摩洛哥對決葡萄牙的比賽中，葡萄牙隊C羅（Cristiano Ronaldo）（左）與摩洛哥隊亞米格（Jawad El Yamiq）（右）爭搶頭球。（美聯社）

7日葡萄牙對瑞士的比賽中，葡萄牙隊C羅（Cristiano Ronaldo）（前方紅衣者）與瑞士隊薩卡（Granit Xhaka）（白衣者）爭奪球權。

6日韓國對巴西的比賽中，韓國隊孫興慜（左下）與巴西隊帕奎塔（Lucas Paqueta）（右下）爭奪球權。

5日克羅埃西亞對日本的比賽中，日本隊遠藤航（左）與克羅埃西亞隊布迪米爾（Ante Budimir）（右）爭搶頭球。