更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/168
首頁 / 運動

世足賽花絮 拚戰畫面定格趣味橫生【圖輯】

2022/12/15 18:56（12/15 19:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
14日阿根廷對克羅埃西亞的比賽中，克羅埃西亞隊莫德里奇（左）與阿根廷隊麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）（右）爭奪球權。（美聯社）
14日阿根廷對克羅埃西亞的比賽中，克羅埃西亞隊莫德里奇（左）與阿根廷隊麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）（右）爭奪球權。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2022卡達世界盃足球賽即將進入尾聲，各國球員一個月來賣力拚搏的身影深入球迷的心。激烈的奮戰畫面在攝影鏡頭定格捕捉下，成了令人會心一笑的照片。中央社整理比賽場上你可能錯過的有趣畫面，帶你一起回顧。1111215

11日英格蘭對法國的比賽中，法國隊姆巴佩（Kylian Mbappe）試圖控球。（美聯社）
11日英格蘭對法國的比賽中，法國隊姆巴佩（Kylian Mbappe）試圖控球。（美聯社）
11日英格蘭對法國的比賽中，英格蘭隊凱恩（Harry Kane）頂球。（美聯社）
11日英格蘭對法國的比賽中，英格蘭隊凱恩（Harry Kane）頂球。（美聯社）
11日英格蘭對法國的比賽中，英格蘭隊韓德森（Jordan Henderson）（前）與法國隊拉比奧（Adrien Rabiot）（後）爭奪球權。（美聯社）
11日英格蘭對法國的比賽中，英格蘭隊韓德森（Jordan Henderson）（前）與法國隊拉比奧（Adrien Rabiot）（後）爭奪球權。（美聯社）
10日摩洛哥對決葡萄牙的比賽中，摩洛哥隊恩納斯里（Youssef En-Nesyri）跳起來頂球。（美聯社）
10日摩洛哥對決葡萄牙的比賽中，摩洛哥隊恩納斯里（Youssef En-Nesyri）跳起來頂球。（美聯社）
10日摩洛哥對決葡萄牙的比賽中，葡萄牙隊C羅（Cristiano Ronaldo）（左）與摩洛哥隊亞米格（Jawad El Yamiq）（右）爭搶頭球。（美聯社）
10日摩洛哥對決葡萄牙的比賽中，葡萄牙隊C羅（Cristiano Ronaldo）（左）與摩洛哥隊亞米格（Jawad El Yamiq）（右）爭搶頭球。（美聯社）
7日葡萄牙對瑞士的比賽中，葡萄牙隊C羅（Cristiano Ronaldo）（前方紅衣者）與瑞士隊薩卡（Granit Xhaka）（白衣者）爭奪球權。
7日葡萄牙對瑞士的比賽中，葡萄牙隊C羅（Cristiano Ronaldo）（前方紅衣者）與瑞士隊薩卡（Granit Xhaka）（白衣者）爭奪球權。
6日韓國對巴西的比賽中，韓國隊孫興慜（左下）與巴西隊帕奎塔（Lucas Paqueta）（右下）爭奪球權。
6日韓國對巴西的比賽中，韓國隊孫興慜（左下）與巴西隊帕奎塔（Lucas Paqueta）（右下）爭奪球權。
5日克羅埃西亞對日本的比賽中，日本隊遠藤航（左）與克羅埃西亞隊布迪米爾（Ante Budimir）（右）爭搶頭球。
5日克羅埃西亞對日本的比賽中，日本隊遠藤航（左）與克羅埃西亞隊布迪米爾（Ante Budimir）（右）爭搶頭球。
5日克羅埃西亞對日本的比賽中，日本隊守田英正（左）與克羅埃西亞隊莫德里奇（右）爭搶頭球。
5日克羅埃西亞對日本的比賽中，日本隊守田英正（左）與克羅埃西亞隊莫德里奇（右）爭搶頭球。
延伸閱讀
不斷更新／2022卡達世界盃足球賽 賽程戰績、直播管道看這裡世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳梅西球場罕見發火成迷因圖 周邊商品熱燒影片／世界盃英格蘭球員不願空手回家 在卡達收養流浪貓世界盃首戰輸球後場場都像決戰 梅西盼贏到最後
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界盃保全從場館墜落 搶救3天傷重不治