世足率阿根廷殺進決賽 梅西球衣全球賣到斷貨

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（中央社杜哈16日綜合外電報導）梅西（Lionel Messi）因率阿根廷闖進2022卡達世界盃足球賽冠軍戰，成為全世界所有球迷目光焦點，也讓他背號10號的阿根廷球衣在全球賣到斷貨。

隨著阿根廷將在世界盃與法國爭冠，不論男、女裝、尺寸，只要是10號阿根廷球衣現為全世界最搶手，且已賣到斷貨。

阿根廷的球衣長期以來都是Adidas的銷售王牌，其他球隊商品的影響力和買氣都與阿根廷有一段距離。

由於正版球衣賣到斷貨，坊間出現仿冒品產售，阿根廷足協接到許多投訴。飽受困擾的阿根廷足協說：「我們對此無能為力，雖然銷售量暴增對我們來說是好事，但這是Adidas的事。」

Adidas表示，他們不可能瞬間讓產量衝高，把在全球實體店鋪和線上購物賣到斷貨的商品一夕間補足。

但Adidas正加緊趕工，以備阿根廷奪冠時才能將阿根廷和梅西的球衣盡快在全球大部分地區上市。除此之外，Adidas也在準備一些與慶祝阿根廷奪冠及與梅西相關的服飾。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111216