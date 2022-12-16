更多編輯台推薦新聞：
阿根廷法國世足爭冠 梅西姆巴佩正面交鋒搶金靴
運動

阿根廷法國世足爭冠 梅西姆巴佩正面交鋒搶金靴

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯
國際

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演
生活

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/169
首頁 / 運動

世足率阿根廷殺進決賽 梅西球衣全球賣到斷貨

2022/12/16 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈16日綜合外電報導）梅西（Lionel Messi）因率阿根廷闖進2022卡達世界盃足球賽冠軍戰，成為全世界所有球迷目光焦點，也讓他背號10號的阿根廷球衣在全球賣到斷貨。

隨著阿根廷將在世界盃與法國爭冠，不論男、女裝、尺寸，只要是10號阿根廷球衣現為全世界最搶手，且已賣到斷貨。

阿根廷的球衣長期以來都是Adidas的銷售王牌，其他球隊商品的影響力和買氣都與阿根廷有一段距離。

由於正版球衣賣到斷貨，坊間出現仿冒品產售，阿根廷足協接到許多投訴。飽受困擾的阿根廷足協說：「我們對此無能為力，雖然銷售量暴增對我們來說是好事，但這是Adidas的事。」

Adidas表示，他們不可能瞬間讓產量衝高，把在全球實體店鋪和線上購物賣到斷貨的商品一夕間補足。

但Adidas正加緊趕工，以備阿根廷奪冠時才能將阿根廷和梅西的球衣盡快在全球大部分地區上市。除此之外，Adidas也在準備一些與慶祝阿根廷奪冠及與梅西相關的服飾。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111216

#阿根廷
#梅西
#Adidas
梅西
深知阿根廷狀態佳球迷多 法：冠軍賽戰戰兢兢應戰 梅西魅力無法擋 買不到世足賽門票球迷場外也很嗨
Adidas
卡達世界盃專用球比賽前需充電 網傳照片引好奇
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
葡萄牙世界盃止步8強 總教練桑托斯辭職