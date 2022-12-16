更多編輯台推薦新聞：
利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯
國際

甘迺迪遇刺新一批檔案解密 凶手行刺前曾叛逃到蘇聯

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演
生活

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/170
首頁 / 運動

巴西世界盃8強出局 內馬爾返鄉偷開派對挨批

2022/12/16 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈16日綜合外電報導）巴西在2022卡達世界盃足球賽8強戰遭克羅埃西亞淘汰不到1週，陣中球星內馬爾（Neymar）就因為開派對挨批而重回媒體焦點。

效力法國甲級足球聯賽（Ligue1）巴黎聖傑曼（PSG）的內馬爾據傳在回到聖保羅（Sao Paulo）後「徹底失控」，因為據巴西聖保羅頁報（Folha De Sao Paulo）的報導，內馬爾在妹妹的家裡大開派對。

內馬爾試著讓派對儘可能保持低調，避免被媒體發現，並被渲染成一樁醜聞，但他的處心積慮以失敗收場。

據傳，參加那場派對的，還有內馬爾的隊友，目前效力於英格蘭超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）的安東尼（Antony），及一些巴西的名流。

在網上的其中一則發文說：「這傢伙根本不配踢國家隊，你看他在母隊的狀況，再瞧瞧他為巴西國家隊踢得如何…你有看見梅西（Lionel Messi）前一場踢得多好嗎？」

一名為內馬爾辯護的人說：「他覺得（巴西遭淘汰）很遺憾，但現在日子還是得過。他很年輕、有錢，有很多值得開心的理由。沒有什麼能比一場好的派對更能讓人療傷止痛。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111216

#內馬爾
#巴西
#梅西
內馬爾
內馬爾平巴西國家隊個人進球紀錄 比利發文道賀 追平比利紀錄仍無緣世界盃冠軍 內馬爾痛哭：可能不再披巴西戰袍
梅西
梅西疑受傷沒練球 世足冠軍賽能否有效發揮有待觀察 世足率阿根廷殺進決賽 梅西球衣全球賣到斷貨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世足率阿根廷殺進決賽 梅西球衣全球賣到斷貨