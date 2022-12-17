世足賽甫交手 法國宣布解除摩洛哥簽證限制

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法國15日在卡達世界盃足球賽4強賽以2比0擊敗摩洛哥，闖進決賽。圖為法國前鋒格里茲曼（前左）與摩洛哥後衛安拉（前右）爭球。（共同社）

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國外交部今天表示將解除對摩洛哥公民的簽證限制，顯示兩國關係緊繃1年多之後，出現緩和跡象。法國2天前於2022年卡達世界盃足球賽以2比0擊敗摩洛哥，闖入冠軍賽。

路透社報導，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天與摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita）在摩洛哥首都拉巴特（Rabat）會談後表示，「我們正採取措施，與我們的摩洛哥夥伴重建領事關係」。

由於阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞拒絕把非法滯留於法國的公民接回國，法國政府迫於打擊非法移民的公眾壓力，去年宣布減少發放給這些北非國家的簽證數量。

目前尚不清楚摩洛哥是否開出任何條件，換取法國解除簽證限制。

波利塔說，法國在單方面決定限制簽證後，又單方面決定解除限制。

去年夏天媒體報導指出，摩洛哥使用監控軟體「飛馬」（Pegasus），將法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的手機列入監聽的潛在目標名單後，兩國關係即惡化。摩洛哥否認這項指控。

法國14日在世足賽4強戰上、下半場各進1球，終場2比0擊退摩洛哥，晉級世足決賽，將尋求隊史第3冠。法國曾在1998及2018年贏得世足冠軍。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1111217