數百球迷不畏低溫瘋世足 冠軍賽中市府2地直播

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台中市政府17日晚間在草悟道Park2廣場舉辦世界盃足球賽季軍戰直播，數百名球迷不畏低溫現場同歡。（台中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市政府昨天在草悟道Park2廣場舉辦世界盃足球賽季軍戰直播，數百名球迷不畏低溫現場同歡，今天晚上世足賽冠軍賽，除在草悟道Park2廣場，加碼在戶外圓滿劇場直播。

4年一次的世界盃足球賽是全球焦點，台中市政府運動局長李昱叡表示，11月世足賽開戰之初，市府即在府前廣場大螢幕辦理世足賽直播派對，提供豐富多元的足球體驗活動，球迷們攜家帶眷一起為熱愛的球隊歡呼吶喊，共度美好世足夜。

台北時間今天晚上11時世足賽展開冠軍爭霸戰，運動局同步在草悟道Park2廣場及戶外圓滿劇場進行直播，歡迎市民相約到場觀賽，為支持的球隊加油打氣，也提醒民眾，因應天氣低溫，請市民朋友穿戴圍巾、毛帽、手套等禦寒衣物，注意保暖。（編輯：陳清芳）1111218