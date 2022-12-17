克羅埃西亞摩洛哥卡達世足再次對決 爭季軍為不朽而戰

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（中央社記者龍柏安台北17日電）「格子軍團」克羅埃西亞與摩洛哥，台灣時間今晚11時，將再次對決爭搶本屆世界盃的季軍，克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇認為，這場比賽的贏家，都是國家歷史上不朽的英雄。

2022卡達世界盃接近最後尾聲，今天晚上先由克羅埃西亞與摩洛哥進行季軍戰，明晚則由衛冕軍法國碰上南美勁旅阿根廷，爭奪最後的冠軍。

克羅埃西亞與摩洛哥都分在F組，兩隊在小組賽首役就曾交手，當時雙方以0比0踢和，如今兩隊在季軍戰將再次交鋒。

克羅埃西亞的克拉馬里奇（Andrej Kramaric）表示，如果詢問摩洛哥球員季軍戰的意義，他不認為對方會認為這是一場毫無意義的比賽，「他們為了生命而戰，因為能在世界盃拿下獎牌，你會成為國家不朽的英雄，這也是我們要做的事」。

克拉馬里奇強調，目前陣中有8名球員參與了4年前俄羅斯世界盃，當時他們拿下了亞軍，因此很清楚知道那種感覺，「不過我們也有很多球員沒有經歷過，他們會很樂意去爭取，因為那些榮耀將陪伴你的一生。」

摩洛哥總教練雷格拉吉（Walid Regragui）承認，很顯然參加季軍戰和他們的希望不太一樣，因為他們想踢的是冠軍賽，「不過現在要踢的季軍戰，我們還是希望可以站上頒獎台」。

事實上，摩洛哥今年已經寫下歷史新頁，他們成為第一支打進世界盃4強的非洲球隊，這的確足以讓他們感覺自豪，如今他們仍有機會更進一步，雷格拉吉強調，他希望他們能夠踢出一場精彩的比賽。（編輯：陳政偉）1111217