深知阿根廷狀態佳球迷多 法：冠軍賽戰戰兢兢應戰

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（中央社杜哈14日綜合外電報導）法國在世界盃4強賽勝出，前鋒格里茲曼今天賽後表示，現在還不到慶祝的時候，法國將一步一腳印，踏踏實實在決賽迎戰梅西率領的阿根廷，挑戰60年來首支衛冕世界盃冠軍的紀錄。

法新社報導，法國在本屆卡達世足賽一路過關斬將，職業賽效力西甲馬德里競技的格里茲曼（Antoine Griezmann）頻頻替隊友創造機會絕對功不可沒，如今法國有望成為60年來第一支連拿兩屆世界盃冠軍的球隊。

格里茲曼坦承，4年前俄羅斯世足賽法國1-0擊敗比利時晉級決賽時他有掉下淚來，「但如今的我已把焦點投入星期天（18日）的比賽上」。

「與其慶祝挺進決賽，我們會踏踏實實地聚焦在恢復體力、準備上場應戰。」

法國今天開賽不久就靠著耶南德茲（Theo Hernandez）率先破門，下半場穆阿尼（Randal Kolo Muani）再踢進1球，最終以2比0終結摩洛哥本屆的驚奇之旅。

格里茲曼說：「摩洛哥隊讓我驚豔，他們戰術運用得非常好，進攻防守都一流。下半場他們給了我們不小的難題。」

「法國早早破門減輕我們不少壓力，第二顆進球讓我們更沒有顧慮的去踢。世足賽每一場比賽都是硬仗，都是靠細節得勝。」

法國將在台灣時間18日晚間11時與梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷隊爭冠。

格里茲曼與7奪國際足總金球獎的梅西曾是西甲豪門巴塞隆納的戰友，他表示，「任何一支陣容有梅西的隊伍，應戰計畫就完全不同」。

「我們知道阿根廷隊的踢法，他們是一支難纏的隊伍，且狀態似乎絕佳。」

「不光是梅西，他四周有很強的應援後盾。我們知道這將會是一場龍爭虎鬥，很多球迷會為他們加油。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111215