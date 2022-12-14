法國拚世足賽衛冕門票 摩洛哥盼延續驚奇

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（中央社記者龍柏安台北14日電）距離世足賽上一次有球隊完成連霸，已是60年前的往事，「高盧雄雞」法國則尋求成為史上第3支在世界盃連莊的球隊，眼前他們得搞定難纏的摩洛哥，才能取得挑戰歷史的入場券。

2022卡達世界盃足球賽最後一張冠軍賽門票誰屬，將於台灣時間明天凌晨3時由法國與摩洛哥之戰決定，贏家將於12月18日晚間11時和梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷爭冠。

在世界盃史上，過去僅義大利與巴西曾締造連霸紀錄，最近一次是巴西在1962年寫下，距今已相隔60年。

擁有豪華陣容的法國，是今年冠軍熱門之一，除有王牌快腿前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），本屆已踢進4球的36歲老牌前鋒吉魯（Olivier Giroud）更是功不可沒，如今他不僅已榮登隊史進球王，且接下來若能再踢進1球，他將成為世界盃史上包辦5顆進球最年長的球員。

來自北非的摩洛哥，堪稱是本屆世界盃的大黑馬，他們今年依序擊敗比利時、西班牙與葡萄牙等歐洲頂尖勁旅，一躍成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊。

摩洛哥的底氣來自堅實防守，本屆世界盃他們迄今未讓對手進球，唯一的例外是小組賽面對加拿大，不過那一球是自家後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）的烏龍球。摩洛哥能否持續壓制法國的進攻火力，將是球隊能否再進一步的關鍵。

而摩洛哥球迷期待的是，過去在單一世界盃中累計5場沒讓對手進球的球隊，僅有2006年的義大利及2010年的西班牙，最後兩隊都成功捧起冠軍金盃。（編輯：張雅淨）1111214