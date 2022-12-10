黑馬摩洛哥對葡萄牙搶世足4強門票 法國英格蘭歐洲內戰有懸念
2022/12/10 13:55（12/10 14:17 更新）
摩洛哥擊敗西班牙首次闖進世界盃8強，賽後球員開心慶祝。（路透社）
（中央社記者龍柏安台北10日電）年僅21歲的葡萄牙前鋒拉莫斯，在世界盃16強賽取代陣中超級球星C羅的先發，卻幫葡萄牙帶來狂爆進攻火力，8強賽他們將碰上鐵壁嚴防的黑馬摩洛哥，預料將是一場矛與盾的對決。
2022卡達世界盃8強台灣時間今晚11時，將由葡萄牙出戰隊史首度闖進8強的非洲代表摩洛哥，明天凌晨3時，則再由衛冕軍法國迎戰英格蘭，上演「歐洲內戰」好戲。
葡萄牙在小將拉莫斯（Goncalo Ramos）在16強成為先發前鋒，他只用17分鐘就攻破瑞士大門，單場踢進3球上演帽子戲法，率隊以6比1輕鬆晉級，而葡萄牙隊史最偉大的球星C羅（Cristiano Ronaldo），則坐在板凳上。
葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）的大膽用兵，似乎成了葡萄牙脫胎換骨關鍵，而8強賽他們將出戰防守密不透風的摩洛哥，是否會延續上一場陣容，外界都很好奇。
（中央社）
被問到8強賽的應對，拉莫斯受訪時曾表示，他們只想著一場一場做準備，現在不用急著去想結果，「我們就是使盡全力去贏得比賽。」
摩洛哥在16強面對西班牙，在持球比例一面倒的劣勢下，歷經120分鐘激戰仍頑固地沒讓對手攻破自家大門，最終則透過PK大戰爆冷淘汰「無敵艦隊」，此役他們能否如法炮製，凍結葡萄牙的強大火力將是決勝關鍵。
至於8強另一組則上演歐洲內戰，強大的法國在過去7屆世界盃當中，有5度踢進8強，而且他們在過去10場與歐洲球隊交手，「高盧雄雞」共取得8勝傲人戰績，不過他們在世界盃曾於1966年、1982年兩度和英格蘭交鋒，法國都是落敗的一方。（編輯：陳政偉）1111210
（中央社）
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