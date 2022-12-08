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葡萄牙足協：C羅從未揚言退出國家隊

2022/12/8 22:47
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（中央社卡達賴揚8日綜合外電報導）葡萄牙足球協會（FPF）否認媒體報導所說，球星「C羅」羅納度因在卡達世足賽16強大勝瑞士隊一戰未被教頭桑托斯（Fernando Santos）排入先發陣容，而揚言要在目前賽期內退出國家隊。

路透社報導，代表葡萄牙國家隊參賽最多次的C羅（Cristiano Ronaldo），一向是隊上得分王，6日卻在世足淘汰賽首役坐了冷板凳。

此戰葡萄牙以6比1大勝，替代C羅應戰的拉莫斯（Goncalo Ramos）演出了帽子戲法，C羅則直到賽末才替補上場。

葡萄牙足協表示：「本會澄清，國家隊隊長羅納度從未揚言要在卡達世足賽任何階段退出國家隊。」

「在戰勝瑞士一役中…這位代表葡萄牙國家隊參加最多次國際賽的球星，再次展現出他的投入程度。」

C羅在分組預賽首役迎戰迦納時罰球進網，成為5屆世足賽都能破門建功的第一人，但此後即難以再次進球。

葡萄牙10日將在8強賽對戰摩洛哥。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111208

#C羅
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#羅納度
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