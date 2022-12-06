西班牙對戰摩洛哥搶世足8強 葡萄牙瑞士交鋒拚晉級

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西班牙在卡達世界盃足球賽小組賽以2比1敗給日本，西班牙隊球員面露失望離開球場。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北6日電）卡達世界盃足球賽小組賽榮登F組龍頭的非洲代表摩洛哥，今年將挑戰隊史，力拚世足賽8強門票，但難度不小，因為他們眼前對手，是被譽為本屆擁有最強中場的歐洲勁旅西班牙。

2022卡達世界盃足球賽16強賽於台灣時間今晚11時，將由西班牙出戰摩洛哥，明天凌晨3時，再由葡萄牙與瑞士交鋒，最後2場16強賽結束後，將宣告本屆8強隊伍全部出列。

來自北非的摩洛哥，今年是隊史第6度挺進世界盃會內賽，過去僅在1986年世界盃踢進過16強，今年他們已經追平歷史，卻渴望開創隊史，只不過對手並不好惹，是連續12屆闖進世界盃會內賽，並在2010年奪冠的「無敵艦隊」西班牙。

西班牙在今年小組賽共踢進9球，與英格蘭並列第1，此外依照ESPN分析，西班牙的中場陣容堪稱是本屆賽事最佳，加上他們踢法以持控為主軸，可以預料摩洛哥若想贏球，有一定難度。

面對強敵，摩洛哥總教練雷格拉吉（Walid Regragui）倒是老神在在，他強調，球隊已做好準備，將竭盡全力求勝，且他有信心，摩洛哥在透過化學效應、凝聚力與領導力等完美融合，將可望持續帶來驚喜。

至於由「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，在小組賽最後一戰，意外不敵韓國吞下首敗，不過早早確定出線的他們不受影響，明天凌晨將與瑞士爭搶8強入場券。

值得一提的是，瑞士在今年的歐洲國家聯賽當中，才和葡萄牙兩度交鋒，瑞士在首次交手雖以0比4慘敗，不過相隔一週後再次碰頭，瑞士反以1比0拿下勝利，也讓明天雙方對決，帶來更多的不確定性。（編輯：張雅淨）1111206

（中央社）