對戰上屆世足亞軍 日本教頭：勁敵激發選手鬥志

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）2022卡達世界盃16強賽，日本隊將於台灣時間5日晚間對戰上屆亞軍克羅埃西亞，總教練森保一今天在記者會上說，這將會是一場激烈硬仗，勁敵正可激發出日本選手的鬥志。

本屆世足賽日本藍武士一開始在「死亡之組」E組擊敗「無敵艦隊」西班牙與2014年冠軍隊德國，以2勝1敗取得小組第1名。「格子軍團」克羅埃西亞則是以1勝2和的成績取得F組第2名晉級。雙方將於台灣時間5日晚上11時對戰。

綜合日媒報導，54歲的日本隊總教練森保一今天在記者會上表示，日本隊抱持突破16強鐵壁的強烈決心應戰是最重要的，只要能有此決心，自然會有好結果。

日本隊在小組賽對上德國、西班牙隊時，都是上半場採守勢，下半場加強攻勢。被問及對戰克羅埃西亞的戰術時，森保說，不會是一開始就採守勢，總之最後一定要有好結果。

日本隊曾3度晉級16強，但都在16強賽首戰就遭淘汰。2018年上屆世足賽在俄羅斯舉行時，日本隊遭比利時逆轉吞敗，當時森保是日本隊教練，屈辱的場景如今仍歷歷在目。

他今天在記者會上表示，這次不是懷著上屆輸比利時的悔恨應戰，將累積所有經驗和過去6屆參賽的精彩表現，好好發揮。

被問及對克羅埃西亞隊的看法時，森保表示，盡可能不是只針對克羅埃西亞隊而已，而是不管對上哪一隊，日本隊都能一路贏下去。

他說，克羅埃西亞隊有世界頂級的選手，上屆打進決賽，是非常棒的足球隊。印象中，克羅埃西亞隊的戰術很高明、是善戰的球隊；想必雙方這次將打一場難打的仗，但正因對方是勁敵，才能激發出選手的鬥志。

森保表示，知道克羅埃西亞隊的多位選手和指導者，但特別記得的是他擔任廣島教練時，與克羅埃西亞出身的米基奇（Mihael Mikic）共事過，留下美好回憶。

他打趣說：「接下來，希望不要從米基奇那邊洩漏太多情報。我是開玩笑的。」

陪同森保出席這場記者會的日本隊後衛長友佑都表示，很想打敗克羅埃西亞，看見「新景色」；也很想大聲喊出bravo（太棒了），這將是驍勇善戰的武士魂展現給全世界看的最佳機會。

他說，這次的日本隊是歷屆最強的，自己有信心也引以為傲敢說這支隊伍是最強的，一定要打敗克羅埃西亞隊。（編輯：周永捷）1111204