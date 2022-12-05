世界盃日韓拚8強門票 內馬爾可望歸隊助巴西晉級

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）卡達世界盃足球賽16強賽今晚11時將由日本迎戰克羅埃西亞，力拚8強門票，另一場巴西與南韓之戰，將在6日凌晨3時登場，巴西陣中進攻核心內馬爾可望歸隊。

2022年卡達世界盃足球賽16強賽已完成一半賽事，已有4隊取得8強門票，日本在E組小組賽兩度爆冷，接連擊敗德國、西班牙，以2勝1敗拿下分組龍頭，第4度躋身16強行列，而門將權田修一在小組賽多次精彩撲救，也是日本晉級淘汰賽的關鍵。

日本上屆世界盃16強賽不敵比利時，抱憾而歸，這次16強賽對手為上屆亞軍克羅埃西亞，將尋求隊史首張8強門票，而日本隊總教練森保一透露，已做好踢滿120分鐘的準備。

由「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍的克羅埃西亞，以F組第2名之姿晉級，面對在小組賽接連撼動歐洲勁旅德國、西班牙的日本，同樣也沒有掉以輕心的本錢。

至於5度稱霸世界盃的巴西，儘管本屆飽受傷兵所擾，但G組小組賽依舊以2勝1敗、拿下分組第一，前進16強，總教練泰特（Tite）透露，因傷休兵2場比賽的名將內馬爾（Neymar）將在對戰南韓一役歸隊，對巴西而言將是一大利多。

南韓靠著H組小組賽最終戰爆冷擊退葡萄牙，以戰績1勝1敗1和驚險晉級，而隊長孫興慜關鍵助攻，更是南韓能從小組賽出線的關鍵，南韓能否延續小組賽展現的拚勁，進而再寫驚奇，值得關注。（編輯：張雅淨）1111205