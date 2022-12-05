韓國對戰巴西爭世足8強 總教練：我們沒被嚇垮

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（中央社杜哈5日綜合外電報導）韓國驚奇闖進世界盃16強後，將對上奪冠大熱門巴西，對此韓國總教練班托表示，他們並沒有被嚇垮。

世界盃小組賽驚奇不斷，巴西、阿根廷都被實力矮一截的球隊擊敗，德國、比利時兩支勁旅更是無緣晉級，但也有像韓國、日本這樣演出奇蹟的球隊出現。

韓國在小組賽最後一戰，靠黃喜燦在下半場傷停補時階段攻進關鍵一球，以2比1扳倒一級勁旅葡萄牙，賽後戰績1勝1和1敗，在積分、淨勝球相同的情況下，在比較進球數後才擠下烏拉圭，以H組第2之姿，驚險闖進16強。

但進到淘汰賽的首戰，韓國就要對上隊史已5次拿下世界盃冠軍的巴西。

韓國總教練班托（Paulo Bento）抱怨，在小組賽後，他們只有72小時間休息，而球員已身心俱疲了。

班托表示，他對自己的球員有信心。他說：「我們對上的是世界一級球隊，但我們沒有被嚇垮，因為我們隊上也有世界頂尖的球員。」

他說：「這只是一場比賽（的短期戰），我們會有機會的。更重要的是，我們展現出我們是有求勝意志的球隊、是會奮戰到底的球隊。」

韓國的金珍洙（Kim Jin-su）說：「每場比賽、每一分鐘都非常寶貴，全隊士氣高昂，也能有好的團隊合作。」

「我們真的很想走到這一步，我們都非常渴望。」

韓國將在台灣時間6日凌晨3時隊上巴西，爭取晉級8強。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111205