更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點3/130
首頁 / 運動

韓國對戰巴西爭世足8強 總教練：我們沒被嚇垮

2022/12/5 12:52（12/5 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國驚奇闖進世界盃16強後，將對上奪冠大熱門巴西。圖左起為韓國總教練班托與隊員金珍洙。（路透社）
韓國驚奇闖進世界盃16強後，將對上奪冠大熱門巴西。圖左起為韓國總教練班托與隊員金珍洙。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈5日綜合外電報導）韓國驚奇闖進世界盃16強後，將對上奪冠大熱門巴西，對此韓國總教練班托表示，他們並沒有被嚇垮。

世界盃小組賽驚奇不斷，巴西、阿根廷都被實力矮一截的球隊擊敗，德國、比利時兩支勁旅更是無緣晉級，但也有像韓國、日本這樣演出奇蹟的球隊出現。

韓國在小組賽最後一戰，靠黃喜燦在下半場傷停補時階段攻進關鍵一球，以2比1扳倒一級勁旅葡萄牙，賽後戰績1勝1和1敗，在積分、淨勝球相同的情況下，在比較進球數後才擠下烏拉圭，以H組第2之姿，驚險闖進16強。

但進到淘汰賽的首戰，韓國就要對上隊史已5次拿下世界盃冠軍的巴西。

韓國總教練班托（Paulo Bento）抱怨，在小組賽後，他們只有72小時間休息，而球員已身心俱疲了。

班托表示，他對自己的球員有信心。他說：「我們對上的是世界一級球隊，但我們沒有被嚇垮，因為我們隊上也有世界頂尖的球員。」

他說：「這只是一場比賽（的短期戰），我們會有機會的。更重要的是，我們展現出我們是有求勝意志的球隊、是會奮戰到底的球隊。」

韓國的金珍洙（Kim Jin-su）說：「每場比賽、每一分鐘都非常寶貴，全隊士氣高昂，也能有好的團隊合作。」

「我們真的很想走到這一步，我們都非常渴望。」

韓國將在台灣時間6日凌晨3時隊上巴西，爭取晉級8強。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111205

（中央社）
（中央社）
#韓國
#班托
#世界盃
延伸閱讀
巴西教頭：內馬爾將歸隊 世足16強賽迎戰韓國對戰上屆世足亞軍克羅埃西亞 日本教頭：勁敵激發選手鬥志姆巴佩世界盃進9球追平梅西 有望挑戰最多進球紀錄英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級世足賽8強迎戰法國世足16強賽法國英格蘭晉級 淘汰賽賽程一次掌握
班托
孫興慜入選韓國世足代表隊 術後恢復情形添變數韓國主教練證實 孫興慜將入選世足代表隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
上屆世界盃金靴獎得主 英格蘭隊長凱恩終於進球