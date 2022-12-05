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上屆世界盃金靴獎得主 英格蘭隊長凱恩終於進球

2022/12/5 10:27（12/5 10:55 更新）
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英格蘭隊長凱恩（左）4日踢進他在本屆世足賽首顆球。（美聯社）
英格蘭隊長凱恩（左）4日踢進他在本屆世足賽首顆球。（美聯社）
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（中央社杜哈4日綜合外電報導）2022年卡達世界盃足球賽16強戰，英格蘭在凱恩進球的帶領下，以3比0擊敗塞內加爾晉級8強。凱恩雖在上屆世界盃獲金靴獎，但這屆的小組賽完全沒進球，直到今天才終結進球荒。

英格蘭的球迷可能原本都認為，只差3球就能超越魯尼（Wayne Rooney）成為英格蘭隊史進球王的凱恩（Harry Kane），能很快在這次世界盃達成目標。

但出人意料之外的是，英格蘭雖然砲火猛烈，但凱恩在卡達世界盃的第一個進球遲遲沒有出現。

不過凱恩還是對英格蘭有極大貢獻，他在3場小組賽送出3次助攻，是小組賽階段助攻最多的球員。

在凱恩的穿針引線下，英格蘭在小組賽階段的進球總數9球，與西班牙並列第一。

凱恩對於自己前幾場的進球荒似乎不以為意。他說：「我感覺比賽狀況和以前一樣。希望我在淘汰賽階段能有好的表現，並調整到最佳狀態。就體能而言，我覺得自己一直表現不錯。」

「進球的問題是我會一直被人議論的地方，但我是個冷靜的人，且總是努力將注意力放在球隊上，並為球隊卯足全力。」

就本屆世界盃的進球數而言，英格蘭隊目前貢獻最多球的是拉許福特（Marcus Rashford），他已攻進3球。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111205

英格蘭4日在卡達世足16強賽迎戰塞內加爾，隊長凱恩（前）踢進球後開心慶祝。（美聯社）
英格蘭4日在卡達世足16強賽迎戰塞內加爾，隊長凱恩（前）踢進球後開心慶祝。（美聯社）
#凱恩
#英格蘭
#世界盃
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